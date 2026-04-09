जग ज्या नंबरला अशुभ म्हणत घाबरतं, तोच Allu Arjun साठी लकी! कारपासून मोबाईलपर्यंत सर्वत्र दिसतो ‘666’

ALLU ARJUN CONSIDERS '666' HIS LUCKY NUMBER: पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन याला आज प्रत्येकजण ओळखतात. आर्या, अला वैकुंठपुरमुलू यासारख्या ब्लॉकबस्टर सिनेमामुळे त्याची एक वेगळी ओळख आहे. त्याने त्याच्या करिअरमध्ये अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची ओळख निर्माण केली. आज तो प्रसिद्ध अभिनेत्यापैकी एक आहे. परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? सगळ्यांसाठी अशूभ असलेला ६६६ हा नंबर अल्लूसाठी खुपच लकी आहे. .अल्लू अर्जुन रोजच्या व्यवहारात ६६६ या नंबराचा वापर करताना पहायला मिळतो. पाश्चिमात्य संस्कृतीमध्ये हा अंक शैतानी किंवा अशुभ मानला जातो. परंतु अल्लू अर्जुनसाठी हा अंक शांतता, स्थैर्य आणि स्लाईलचं प्रतीक आहे. अल्लूच्या लक्झऱी गाड्यांची नंबर प्लेट्सवर सुद्धा ६६६ हाच नंबर आहे. तसंच त्याचा पर्सनल मोबाईल नंबरमध्ये देखील ६६६ हेच आकडे आहेत. एकदा त्याने गाडी खरेदी करताना सांगितलं होतं की, हा अंक त्याच्यासाठी सकारात्मकता आणि स्थिरता देतो. .अंकशास्त्रानुसार ६६६ चा अर्थ काय?तर अंकशास्त्रात जर ६६६ वारंवार दिसू लागलत तर तो एक वेक अप कॉल असतो. म्हणजे तुम्ही सध्याच्या कामापासून मानसिकदृष्ट्या कंटाळलेले आहात. नवीन व्यवसाय किंवा करिअरच्या दृष्टीनं हा योग्य काळ आहे. तसंच अंक ६ हा सेवा, प्रामाणिकपणा, आणि जबाबदारीचं प्रतिक आहे. प्रेमसंबंधामध्ये देखील हा अंक भावनिकदृष्ट्या असंतुलन दर्शवतो. तसंच आपल्या मेहनतीपेक्षा तो समोरला भावनाची कदर नसल्याचं भासवतो. .दरम्यान अंकशास्त्रात काहीही असलं तरी अल्लूसाठी हा नंबर फारचं लकी आहे. सध्या अल्लू अर्जुन दिग्दर्शक एटली याच्या सिनेमात पहायला मिळणार आहे. दीपिका पदुकोणसोबत तो स्क्रीन शेअर करतोय. सध्या अल्लू अर्जुनकडे अंदाजे ४०० कोटींची संपत्ती आहे. एका सिनेमासाठी तो १०० ते १२५ कोटी इतकं मानधन आकारतो.