Anand Shinde: डान्सरशी ओळख, मग ब्लॅकमेलिंगचा खेळ... प्रसिद्ध मराठी गायकाकडे लाखोंची खंडणी मागणी

मुंबई : मुंबईत एका प्रसिद्ध मराठी गायकाला लैंगिक शोषणाच्या खोट्या प्रकरणात अडकवून त्यांच्याकडून खंडणी वसूल केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी प्रसिद्ध गायकाकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे खळबळ पसरली आहे. .पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रसिद्ध मराठी गायक आनंद शिंदे यांच्या संगीत कार्यक्रमात डान्स करणाऱ्या एका डान्सरने आनंद शिंदे यांना लैंगिक शोषणाच्या खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देऊन जबरदस्तीने खंडणी वसून केली आहे. यामध्ये डान्सरने ५० लाख रुपयांसह एका फ्लॅटची मागणी केली आहे..दरम्यान, आनंद शिंदे यांनी लैंगिक शोषणाच्या खोट्या प्रकरणात अडकवल्याप्रकरणी आरोपी महिला डान्सर, तिचा भाऊ आणि आईविरोधात डोंबिवलीतील मानपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. हे प्रकरणाचा तपास ठाणे गुन्हे शाखा करत असून "ही कथित खंडणी उकळणे आणि छळवणुकीचा प्रकार डिसेंबर 2023 पासून केला जात होता, अशी तक्रार प्रसिद्ध मराठी गायक आनंद शिंदे यांनी नोंदवली असल्याची पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले आहे..गायक आनंद शिंदे आणि डान्सरची भेटआनंद शिंदे यांनी नोंदवलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपी महिलेची आईसह त्यांच्या घरी पहिल्यांदा भेट झाली होती. यावेळी दोघींनी त्यांच्या संगीत कार्यक्रमांमध्ये डान्सर म्हणून काम करण्याची संधी मागितली. त्यांच्या मागणीनंतर विविध गाण्यांच्या आणि नृत्याच्या कार्यक्रमात संबंधित महिलेची आनंद शिंदे यांच्यासोबत भेट झाली..आनंद शिंदे यांविरोधात तक्रारआनंद शिंदे यांच्या तक्रारीनुसार, संबंधित महिला, तिची आई आणि भावाने पुणे येथे गायकावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. यानंतर तिन्ही आरोपींनी गायक आनंद शिंदे यांच्यासोबत संपर्क साधला असता ती तक्रार मागे घेण्यासाठी आरोपींनी पुण्यात एक फ्लॅट आणि ५० लाख रुपयांची मागणी केली. तसेच तडजोडीच्या बेठकीनंतर आरोपींनी ही रक्कम कमी करून २५ लाख रुपये केली..तथापि, आरोपींनी २० मे रोजी १ लाख रुपये घेतले आणि २२ मे रोजी उर्वरित २४ लाख रुपयांची जबरदस्तीने मागणी केली. त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले असून आरोपींविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच ठाणे शहर गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाचा कसून तपास सुरु असल्याची माहिती आहे.