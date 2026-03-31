ललित प्रभाकर की गश्मीर महाजनी सगळ्यात जास्त कोण आवडतं? चाहत्यांच्या प्रश्नावर प्राजक्ता माळीनं दिलं उत्तर, म्हणाली...

PRAJAKTA MALI'S AMA MOMENT:मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळी ही तिच्या निखळ हास्यामुळे आणि अभिनयामुळे ओळखली जाते. तिने आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात स्वत:चं स्थान निर्माण केलय. अभिनयाबरोबरच ती एक उत्तम व्यावसायिका सुद्धा आहे. सध्या ती महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शोचं सूत्रसंचालन करते. तसंच तिने अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. परंतु तिची जुळून येती रेशीमगाठी मालिकेतील मेघनाची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. आज देखील प्राजक्ता माळीला अनेक चाहते त्याच रुपात पाहतात. या मालिकेत प्राजक्ता माळीने ललित प्रभाकरसोबत स्क्रीन शेअर केली होती. याबद्दल त्यांनी चाहत्यांना सांगितलं आहे. .प्राजक्ता सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असते. ती तिचे अपडेट्स चाहत्यांना नेहमीच देत असते. अशातच प्राजक्ताने 'आस्क मी एनिथिग्स' सेशन घेतलं. यावेळी तिने चाहत्यांच्या प्रश्नाची उत्तरं अगदी मनमोकळेपणाने दिले. यावेळी तिने तिच्या लग्नाबद्दलचं मत सुद्धा व्यक्त केलं. चाहत्यांनी तिला तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक अनेक प्रश्न विचारले..त्यात एका चाहत्याने प्राजक्ताला थेट विचारलं की, 'गश्मीर महाजनी, अंकुश चौधरी की ललित प्रभाकर या पैकी तुझा आवडता सहकलाकार कोणता?' यावर प्राजक्ताने एकदम हटके उत्तर दिलं. तिने अत्यंत हुशारीनं एका अभिनेत्याचं नाव घेऊन इतरांना नाराज करण्याऐवजी चाहत्यांनाच प्रश्न केला की, 'तुम्हीच ओळखा' असं म्हटलं..प्राजक्ताने अंकुश चौधरी, गश्मीर महाजनी आणि ललित प्रभाकर या तिघांसोबत काम केलं आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना तिचं उत्तर काय असेल? याबद्दल उत्सुकता लागली होती. मेघना आदित्य यांची जोडी तर आजही प्रेक्षकांना आवडते. लॉकडाऊन बी पॉझिटिव्ह या सिनेमातील अंकुश आणि प्राजक्ताच्या जोडीलाही प्रेक्षकांना भरभरून प्रेम दिलं. फुलवंती सिनेमात गश्मीर महाजनीसोबत प्राजक्ताची जोडीही हिट ठरली होती.