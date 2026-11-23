SANKET PATHAK LATEST INSTAGRAM VIDEO CONTROVERSY: बिग बॉस मराठी ६ चा स्पर्धक संकेत पाठक याने अनेक मालिका आणि सिनेमांमध्ये काम केलय. लग्नाची बेडी, दुहेरी या त्याच्या मालिका प्रचंड गाजल्या. काही महिन्यापूर्वी त्याने बाबा झाल्याचं सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितलं होतं. दरम्यान अशातच संकेतनं एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये तो चिडलेला पहायला मिळतोय. एका राजकारणी व्यक्तीवर तो संतापलेला पहायला मिळतोय. .संकेत व्हिडिओमध्ये म्हणतोय की, 'राजकारणात माणूस कोणत्याही लेव्हलला जाऊ शकतो. मी अशाच व्यक्तीबद्दल तुम्हाला बोलतोय. कारण त्याने जे केलय, ते खूप चुकीचं आहे. आजपर्यंत मी कधीच असा बोललो नाही, परंतु आता पाणी डोक्यावरून चाललं आहे. अशा व्यक्तीची लायकीच अशी असते की, त्याला चपल्याने मारायची वेळ आलीय. मी त्याचं नाव काय आहे, तो कोण आहे. त्याने काय केलय, सगळं सागंणार आहे. कारण मी आता कोणाच्या बापालाच घाबरत नाही. आता त्याला त्याच्याच भाषेत सांगायचं तर मी आता याचा गेम करणार. तुला काय उपाटायचं ते उपट' असं तो म्हणालाय..त्याचा हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना धक्का बसला आहे. संकेतनं आतापर्यंत कधीच अशा भाषेत व्हिडिओ शेअर केला नसल्याचं अनेकांनी म्हटलंय. त्याचा स्वभाव नेहमीच शांत आणि संयमी म्हणून ओळखला जातो. परंतु संकेतचा हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर त्याला नक्की काय झालय? असा प्रश्न आता चाहत्यांना पडला आहे. तसंच अशी कोणती राजकीय व्यक्ती आहे जी, संकेतला त्रास देतेय असा प्रश्न विचारला जातोय..चिमुकल्याने डान्ससाठी हट्ट धरला अन् रितेश देशमुखही थिरकला! जेनिलिया बघतच राहिली; VIRAL VIDEO .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.