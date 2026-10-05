मुंबईची धावपळ नकोशी! मुंबई सोडून हिमाचलमध्ये शिफ्ट होणार यामी गौतम-आदित्य धर? पण नक्की कारण काय?

YAMI GAUTAM MUMBAI TO HIMACHAL MOVE WITH HUSBAND AND SON: मुंबई ही बॉलिवूड कलाकारांसाठी कामाचं महत्त्वाचं ठिकाण मानली जाते. चित्रपटांचं चित्रीकरण, प्रमोशन, मीटिंग्स आणि विविध कार्यक्रमांमुळे कलाकारांचं बहुतांश आयुष्य मुंबईतच व्यतीत होतं. अनेक सेलिब्रिटी मुंबईत घर घेण्याचं तसंच स्थायिक होण्याचं स्वप्न बघतात. परंतु काही कलाकारांसाठी मुंबई हे कामाचे महत्त्वाचे ठिकाण असले, तरी ते वैयक्तिक आयुष्यात शांततेला प्राधान्य देतात. .त्यातील एक म्हणजे अभिनेत्री यामी गौतम आणि दिग्दर्शक आदित्य धर. या दोघांनी मुंबईतील बिझी शेड्युलपासून दूर हिमाचल प्रदेशमध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. दोघांनी मुलगा वेदविदसह हिमाचलमध्ये राहण्याचे ठरवले असून, कामानिमित्त ते मुंबईत ये-जा करणार आहेत. मात्र, या स्थलांतराबाबत या जोडप्याकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. यामी आणि आदित्य यांनी नेहमीच आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत गोपनीयता राखली आहे..यामी गौतम आणि आदित्य धर यांचं हिमाचल प्रदेशशी विशेष नातं आहे. यामीचा जन्म हिमाचल प्रदेशातील बिलासपूर येथे झाला असून, अभिनेत्रीचं बालपण आणि शिक्षणही हिमाचलशी जोडलेलं आहे. त्यामुळे मुंबईतील गजबजलेल्या वातावरणापेक्षा हिमाचलमधील शांत आणि निसर्गरम्य वातावरणात कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याचा निर्णय या दोघांसाठी खास ठरू शकतो..यामी गौतम आणि आदित्य धर यांनी २०२१ मध्ये लग्न केलं. दोघांनी अत्यंत साध्या पद्धतीने लग्न केलं होतं. त्यांच्या लग्नाच्या बातमीने चाहत्यांना मोठा सुखद धक्का दिला होता. त्यानंतर २०२४ मध्ये यामी आणि आदित्य आई-बाबा झाले. त्यांनी मुलाचं नाव वेदविद ठेवलं. .'Happy Life' म्हणत तेजश्री प्रधानची हटके पोस्ट, निवेदिता सराफ कमेंट करत म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.