Panic Buying : गॅस सिलिंडरचा तुटवडा पॅनिक बायिंगमुळे होतोय; सरकार असं का म्हणतंय..? पॅनिक बायिंग म्हणजे काय..?

पुणे – सातत्याने टीव्हीवर येणाऱ्या गॅस तुटवड्याच्या बातम्या.. पेट्रोल संपल्याच्या अफवा यामुळे सध्या सगळीकडे गॅस सिलिंडर, इलेक्ट्रिक शेगड्या आणि पेट्रोल डिझेल, बंद हॉटेल्स याच्याच चर्चा आहेत. सिलिंडरसाठी उन्हातान्हात उभ्या असणाऱ्यांच्या लांबच लांब रांगा दिसतायेत पण या सगळ्यावर सरकार मात्र म्हणतंय हे सगळं 'पॅनिक बायिंग'मुळं होतं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे..? युद्धामुळे गॅसचा तुटवडा खरंच निर्माण झालाय का की हे पॅनिक बायिंग आहे.. ? मुळात 'पॅनिक बायिंग' म्हणजे काय आणि त्याचा परिणाम कसा होतो? हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या लेखाच्या माध्यमातून.. .गॅसची टंचाई का भासू लागली आहे..?भारत आपल्या एकूण गरजेच्या ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त LPG आयात करतो. यातील सुमारे ८५ ते ९० टक्के आयात ही आखाती देशांतून म्हणजे सौदी अरेबिया, कतार, UAE मधून येते. भारताच्या एकूण नैसर्गिक वायूच्या वापरापैकी ५० टक्के LNG आयात केले जाते. इराण आणि अमेरिका-इस्राईल यांच्यातील युद्धामुळे होरमुझची सामुद्रधुनी हा सागरी मार्ग असुरक्षित झाला आहे. भारताचा बहुतांश गॅस पुरवठा याच मार्गावरून होतो. टँकर्सची वाहतूक थांबल्याने पुरवठ्यात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने हॉटेल्स आणि उद्योगांसाठीच्या व्यावसायिक सिलेंडर पुरवठ्यात २० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. त्यातच सातत्याने बातम्यांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या माहितीमुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले असून लोक घरात सिलिंडर घेऊन ठेवत आहेत. मात्र केंद्र सरकारने याला 'पॅनिक बायिंग' म्हटले आहे.पॅनिक बायिंग म्हणजे काय?संकटाच्या काळात बाजारपेठेत अचानक काही वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होताना दिसते. लोक गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात अन्नधान्य, गॅस सिलिंडर, औषधे, इंधन किंवा इतर जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करतात आणि त्याचा साठा करून ठेवतात. या प्रवृत्तीला पॅनिक बायिंग असे म्हटले जाते. वरकरणी ही केवळ आर्थिक किंवा बाजारातील प्रतिक्रिया वाटत असली तरी तिच्यामागे मानवी मानसशास्त्राचे गुंतागुंतीचे पैलू आहेत. .पॅनिक बायिंगमागे मानसशास्त्रीय कारणं काय?नियंत्रणाची भावना गमावणेजेव्हा एखादी मोठी आपत्ती येते, तेव्हा परिस्थिती आपल्या हाताबाहेर गेल्यासारखी वाटते. अशा वेळी वस्तूंचा साठा केल्याने मी माझ्या कुटुंबासाठी काहीतरी करत आहे ही भावना निर्माण होते. हे माणसाला परिस्थितीवर थोडं तरी नियंत्रण मिळवल्याचं समाधान देते.कळप वृत्ती किंवा Herd Mentalityमानवी स्वभावानुसार, जेव्हा आपण इतरांना एखादी गोष्ट करताना पाहतो, तेव्हा आपणही त्याचे अनुकरण करतो. जर अनेक लोक एकाच दिशेने मोठ्या संख्येने पळत असतील तर फारसा विचार न करता आपणही त्या कळपाप्रमाणे त्या दिशेने पळू लागतो. याला कळप वृत्ती म्हटलं जातं. बरेचश्या प्राण्यांमध्ये ही वृत्ती ही जन्मत:च असते.फोमो म्हणजे Fear of Missing Outजेव्हा आपल्याला असे वाटते की एखादी वस्तू भविष्यात मिळणार नाही तेव्हा मेंदू आपल्याला ती वस्तू त्वरित मिळवण्यासाठी प्रेरित करतो. उद्या जर माझ्या घरातला गॅस संपला आणि बाजारात पण गॅस उपलब्ध नसेल तर काय? हा विचार तर्कशास्त्रापेक्षा भीतीवर जास्त आधारित असतो.पश्चाताप होऊ नये म्हणून..भविष्यात पश्चात्ताप होऊ नये म्हणून लोक आजच वस्तू खरेदी करतात. जर मला नंतर ही वस्तू मिळाली नाही, तर कदाचित मला वाटेल की मी सगळे करतात तसं करायला हवं होतं या विचारातून पॅनिक बाईंग सुरू होते.सुरक्षिततेची भावनामानवी वृत्तीची जडण घडणच 'होप फॉर द बेस्ट आणि प्रीपेअर फॉर द वर्स्ट' सारखी झाली आहे. त्यामुळे अनेकदा साठवलेल्या वस्तू पाहून माणसाला सुरक्षित वाटते. विशेषतः अन्नधान्य किंवा औषधांचा साठा समोर असणे हे धोक्याच्या काळात मानसिक आधार देते.केंद्र सरकारने कोणती आकडेवारी सादर केली..?केंद्र सरकाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार आधी दिवसाला ५० लाख सिलिंडरचं बुकींग व्हायचं जे आता ७५ लाख रूपये होतं आहे. देशात कोणताही गॅस तुटवडा नाही. त्यामुळे लोकांनी घाबरून जाऊन पॅनिक बायिंग करू नये. देशात काही ठिकाणी साठेबाजी केली जाते आहे ज्यांच्यावर सरकारकडून कारवाई होते असल्याचेही केंद्र सरकारने सांगितले.भारत इराण आणि इस्राईलकडून कोणत्या वस्तू आयात करते..?फळे आणि सुकामेवा, रसायने, खते, धातू आणि खनिजे, इंधन, संरक्षण साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकॉम, मौल्यवान वस्तू, कृषी तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय उपकरणे आदी गोष्टींची आयात करतो.