Premium|Summer road trip preparation India : ‘व्हेकेशन ऑन व्हील्स’ अविस्मरणीय करायचे? उन्हाळ्यात स्वतःच्या गाडीने फिरताना ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी!

अरविंद रेणापूरकर - arvindrenapurkar@gmail.comउन्हाळी पर्यटन आजच्या आधुनिक वाहनांमुळे अधिक आरामदायी आणि सुखकर झाले आहे. महाराष्ट्रापुरतेच नाही, तर देशाच्या कानाकोपऱ्यात स्वतःची गाडी घेऊन फिरण्याची हौस अनेकांना असते. रस्त्यांवर दिसणाऱ्या वाहनांच्या रांगा हीच गोष्ट अधोरेखित करतात. परंतु, उन्हाळ्यात अशी भटकंती करताना काही बाबतीत काळजी घेणे गरजेचे आहे. योग्य नियोजन, सुरक्षितता आणि शरीराची काळजी या गोष्टींची जोड असेल, तरच खऱ्या अर्थाने 'व्हेकेशन ऑन व्हील्स' अविस्मरणीय ठरते.दमदार इंजिन, आरामदायी आसनव्यवस्था आणि प्रगत सुरक्षितता यांचा संगम असेल, तर भटकंतीला खऱ्या अर्थाने 'चार चाँद' लागतात. वाहन उद्योग प्रवाशांच्या सोयीसाठी सातत्याने नवे तंत्रज्ञान आणि फीचर्स आणत आहे. रेंज रोव्हर, टाटा हॅरियर किंवा रॉयल एनफिल्ड यांच्या नव्या मॉडेलकडे पाहिल्यास कम्फर्ट आणि लाँग-ड्राइव्हसाठी उपयुक्त वैशिष्ट्ये प्रकर्षाने दिसून येतात. मात्र, भर उन्हाळ्यात प्रवास करताना काही मूलभूत गोष्टींचा विचार करणे तितकेच आवश्यक ठरते..सुरक्षित प्रवासाची पहिली पायरीउच्च तापमानात वाहन चालवताना इंजिनावर अतिरिक्त ताण येतो. त्यामुळे प्रवासापूर्वी सखोल तपासणी करणे अत्यावश्यक आहे. इंजिन ऑइल, कूलंट, ब्रेक फ्लुइड आणि बॅटरी योग्य स्थितीत आहेत का, हे पाहणे गरजेचे आहे. टायर प्रेशर योग्य ठेवणे विशेष महत्त्वाचे, कारण गरम रस्त्यामुळे टायरमधील दाब वाढू शकतो. वातानुकूलन यंत्रणा नीट कार्यरत आहे का, याची खात्री करावी. याशिवाय वायपर, लाइट आणि स्टेपनीची तपासणी करणेही आवश्यक आहे. योग्य तयारीमुळे अनपेक्षित बिघाड टाळता येतो आणि प्रवास अधिक सुरक्षित बनतो.शरीराची काळजी महत्त्वाची!वातानुकूलित वाहनात प्रवास करताना बाहेरील उष्णतेचा त्रास कमी जाणवतो, परंतु शरीरातील पाण्याची गरज कायम राहते. त्यामुळे पाणी, ओआरएस किंवा थंड पेये सोबत ठेवणे आवश्यक आहे. 'एसी'मुळे त्वचा कोरडी पडू शकते, त्यामुळे नियमित पाणी पिणे महत्त्वाचे ठरते. लांबच्या प्रवासात हलके आणि पौष्टिक अन्न सेवन करावे, तसेच जड व तेलकट पदार्थ टाळावेत. दुसऱ्यांच्या वेदना ऐकताना थेरपिस्टच्या मनावर काय परिणाम होतो?.प्रवासाचे नियोजन व सुरक्षित ड्रायव्हिंगउन्हाळ्यात दुपारच्या कडक उन्हात प्रवास टाळणे हितावह असते. सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी प्रवास केल्यास तापमान कमी असल्याने ड्रायव्हिंग अधिक सोपे आणि आरामदायी होते. प्रवासाचे नियोजन करताना पेट्रोल पंप, रेस्टॉरंट आणि विश्रांतीस्थळ आधीच निश्चित करावे. लांबच्या प्रवासात दर दोन-तीन तासांनी विश्रांती घेणे गरजेचे आहे. वेग मर्यादेत ठेवणे, वाहतूक नियमांचे पालन करणे आणि वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर टाळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. थकवा जाणवल्यास त्वरित विश्रांती घेणे अपघात टाळण्यासाठी उपयुक्त ठरते.इंधन व्यवस्थापनाबाबत सजगतादीर्घ प्रवासाचे नियोजन करताना इंधनाच्या साठ्याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. दुर्गम भागात किंवा घाटरस्त्यांवर पेट्रोल पंप सहज उपलब्ध नसतात. त्यामुळे टाकीत किमान शंभर किलोमीटरची रेंज शिल्लक राहील याची खात्री करून वेळोवेळी इंधन भरावे. टाकी पूर्ण भरण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने इंधन भरणे अधिक सोयीचे ठरते. उन्हाळ्यात 'एसी'चा वापर जास्त झाल्याने इंधनाचा खर्चही वाढतो, याची जाणीव ठेवावी. रात्री प्रवास केल्यास 'एसी'चा वापर कमी होतो, पण त्यासाठी रात्री वाहन चालवण्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे..आधुनिक वाहनांची झलकरेंज रोव्हर एसव्हीशक्ती आणि आलिशानतेचा मिलाफही प्रीमियम लक्झरी एसयूव्ही आधुनिक तंत्रज्ञान, दमदार परफॉर्मन्स आणि उत्कृष्ट कम्फर्टसाठी ओळखली जाते. प्लग-इन हायब्रिड इंजिन, पेट्रोल व्ही एट आणि डिझेल इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध असलेली ही गाडी उच्च दर्जाचा ड्रायव्हिंग अनुभव देते. ही मोटार ०-१०० किमी प्रति तास वेग फक्त ४.५ सेकंदात घेते. ती ७५० एनएम (४.४ एल व्ही ८ इंजिन) टॉर्क देते. कस्टमायझेशनचे विविध पर्याय, आकर्षक इंटेरियर आणि प्रगत फीचर्स यामुळे ती विशेष ठरते.टाटा हॅरियर इव्हीदणकटपणा आणि आधुनिकताटाटा मोटर्सची ही एसयूव्ही आधुनिक तंत्रज्ञान, ऑफ-रोड क्षमता आणि परवडणारी किंमत यांचा उत्कृष्ट संगम आहे. ड्युअल मोटर क्वाड-व्हील ड्राइव्ह, टेरेन मोड्स आणि प्रगत सेफ्टी फीचर्समुळे ती लांबच्या प्रवासासाठी योग्य पर्याय ठरते.रॉयल एन्फिल्ड फ्लाइंग फ्लीरेट्रो-फ्युचरिस्टिक अनुभवरॉयल एन्फिल्डची ही पहिली इलेक्ट्रिक बाइक आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पारंपरिक डिझाइनचा संगम दर्शवते. कंपनीने बॅटरी ॲज अ सर्व्हिस (BaaS) हा पर्याय दिला आहे. फ्लाइंग फ्ली सी ६ ला रेट्रो-फ्युचरिस्टिक लूक देण्यात आला आहे. यात गर्डर फोर्क सस्पेन्शन असून, ते आजच्या बाइक्समध्ये क्वचितच दिसते. बाइकचे वजन केवळ १२४ किलो ठेवल्याने रेंज सुधारण्यास मदत मिळते. यात १९ इंची मोठे चाक आणि लवचिक टायर दिले आहेत. यानुसार बॅटरीचा वापर कमी होतो. ती लाँग राइडसाठी उपयुक्त ठरते..दुचाकी प्रवास करताना घ्यायची काळजीसुरक्षित गिअर आणि शरीराचे संरक्षणदुचाकीवर प्रवास करताना उन्हाचा थेट परिणाम शरीरावर होतो. त्यामुळे हेल्मेट, ग्लोव्हज, सनग्लासेस आणि पूर्ण बाह्यांचे कपडे वापरणे आवश्यक आहे. हलक्या रंगाचे, सुती कपडे उष्णता कमी जाणवण्यास मदत करतात. सनस्क्रीनचा वापर त्वचेचे संरक्षण करतो. योग्य गिअरमुळे थकवा कमी होतो आणि प्रवास अधिक सुरक्षित बनतो.हायड्रेशन आणि विश्रांतीदुचाकी प्रवासात शरीरातील पाण्याची पातळी लवकर कमी होते. त्यामुळे नियमित पाणी पिणे आणि दर एक-दोन तासांनी थांबून विश्रांती घेणे आवश्यक आहे. उष्माघात टाळण्यासाठी सावलीत थांबणे आणि थंड पेये घेणे फायदेशीर ठरते. थकवा जाणवल्यास प्रवास सुरू ठेवू नये.रायडिंगची सुरक्षितताउन्हाळ्यात दुचाकीच्या इंज 