Petrol Diesel Prices India : मध्य पूर्वेतील तणावाचा तेलांच्या किमतीवर परिणाम ! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे आजचे ताजे दर

मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक तेल बाजारात तीव्र अस्थिरता कायम असतानाही २२ मार्च २०२६ रोजी भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत. तेल विपणन कंपन्या जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती आणि चलन विनिमय दरांमधील बदलांनुसार दररोज सकाळी ६ वाजता इंधनाच्या किमती अपडेट करतात. .कच्च्या तेलाच्या तुटवड्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांनी प्रीमियम पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर २-३ रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. इंडियन ऑइलनेही औद्योगिक डिझेलच्या दरात २५ टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होऊन महागाईत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे..इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे गेल्या काही दिवसांपासून जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती अत्यंत अस्थिर आहेत. या संकटामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल वाहतुकीत संभाव्य व्यत्यय येण्याची चिंता वाढली आहे. ही सामुद्रधुनी एक महत्त्वपूर्ण ऊर्जा वाहतूक केंद्र असून, यातून जागतिक तेल पुरवठ्यापैकी जवळपास २०% तेल जाते..या आठवड्याच्या सुरुवातीला ब्रेंट क्रूडची किंमत क्षणभर प्रति बॅरल ११५ डॉलरच्या वर गेली होती, परंतु दरवाढ कमी होण्याची शक्यता दिसल्याने ती नंतर खाली आली. तेलाच्या किमतीतील या वाढीमुळे जागतिक ऊर्जा संकट आणि अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढत्या महागाईची भीती वाढली आहे..Petrol Diesel Price Today : इस्त्रायल - इराण युद्धाने जागतिक बाजारात खळबळ, पेट्रोलच्या दरातही वाढ ? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर.जागतिक ऊर्जा बाजारातील अशांतता असूनही, भारतीय प्रशासनाने संकेत दिले आहेत की किरकोळ पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती नजीकच्या काळात स्थिर राहतील, ज्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल आणि महागाईचा दबाव नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल..शहर पेट्रोल डिझेलमुंबई 104.21, 92.15पुणे 104.04, 90.57नाशिक 95.50, 89.50कोलकाता 103.94, 90.76चेन्नई 100.75, 92.34अहमदाबाद 94.49, 90.17बेंगळुरू 102.92, 89.02हैदराबाद 107.46, 95.70जयपूर 104.72, 90.21लखनौ 94.69, 87.80.