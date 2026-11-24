नेपाळ ही आमची अत्यंत आवडती देवभूमी आहे. गुदस्तसाली तेथे युवाक्रांती झाली. या क्रांतीच्या ठिणग्यांमुळे लागलेल्या जागृतीच्या आगीत हुकूमशाही राजवट भक्षस्थानी पडली. के छ? (अर्थ : काय म्हणता?) नेपाळभूमीत एव्हरेस्ट नावाचे एक हिमशिखर असून ते जगातले सर्वांत उंच शिखर आहे, असे आम्ही भूगोलाच्या बुकात वाचल्यासारखे आठवते. आम्ही काही तिथे (कडमडायला) गेलेलो नाही. -पण आता जाऊ!! कारण नेपाळशी भारताचे संबंध अधिक सुमधुर झाले आहेत. इतके की भारतातून आलेल्या पर्यटकांसाठी एव्हरेस्टची उंची थोडी कमी करण्याची तयारीही नेपाळी बांधवांनी दाखवल्याचे कळते. मनकारी नेपाली, दमदार नेपाली!.वंदनीय श्री. मोदीजींनी स्वतः नेपाळी पंतप्रधान श्रीमान बालेन शहा यांना भारताचे निमंत्रण दिले. त्यानुसार बालेन शहा राजधानी दिल्लीत येऊन डेरेदाखल झाले. बालेन शहा यांच्यासोबत नेपाळचे वित्तमंत्री स्वर्णिम वागले हेदेखील आले. बालेन शहा हे भारताचे गृहमंत्री श्रीमान मोटाभाई शहा यांचे नातलग असल्याची अफवा कांग्रेसवाल्यांनी पसरवली होती. पण ती खोटी आहे! ते दोघे निव्वळ आडनावबंधू आहेत, हा खुलासा आम्ही येथे करतो. तसेच वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले यांचे महाराष्ट्रात किंवा मुंबईत कुणीही नातलग नाहीत, हेदेखील स्पष्ट करणे भाग आहे. झूठो बोले कागले टोक्छ! कालो कागदेखि डराऊ!!मध्यंतरीच्या काळात एखादा पक्ष फोडावा, तितक्या सहजतेने शेजारील चायनाने नेपाळला फोडले होते. असला पक्षफोडू नतद्रष्टपणा काय कामाचा? परंतु, असल्या पक्षफोडू, सत्तांध, स्वार्थी राजकारणाला वंदनीय मोदीजींनी भीक घातली नाही, आणि बालेन यांना बोलावलेन!! आदरणीय मोदीजीको जय होस!!.नेपाळच्या विकासात भारताचे योगदान भरीव आहे, यात शंका नाही. तसेच नेपाळशिवाय भारतदेखील अधुरा आहे, हे वं. मोदीजी यांनी मान्य केले. तरणोपायच नव्हता. आज भारतभर एटीएमचे जाळे उभे आहे, ते काय उगाच? भारतात आजमितीस अडीच लाख एटीएम रस्तोरस्ती उभे असून त्याच्या पुढ्यात एकेक नेपाळी गुरखा उभा आहे, हे कोणाला नाकारता येईल? भारतीय अर्थव्यवस्थेची सुरक्षा नेपाळच्या हातात आहे, हे त्रिवार सत्य आहे. सांचो की झुठो?राजधानी दिल्लीतील हाटेल ताज महाल येथे नेपाळी प्रधानमंत्री बालेन शाह यांचा निवास गाजला. ‘उंच टोपी, डोळ्याला गॉगल,’ अशी त्यांची मूर्ती दाराशी उभी राहिल्यावर अनेकजण गोंधळले. पण त्यांचे भरघोस स्वागत लागलीच करण्यात आले. ‘‘ऊ...नमस्ते, साबजी’’ (‘ज’ जहाजातला) असे अभिवादन स्वीकारणारे बालेन शहा हे पहिले नेपाळी ठरले, हे येथे आम्ही अभिमानाने सांगू इच्छितो..भारत-नेपाळ या उभय राष्ट्रांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले. फायलींचे आदान प्रदान झाले. एटीएम तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांची सुरक्षा, लाल रंगाचे ड्रॅगनचे चित्र असलेल्या अपरात्री लागणाऱ्या चिनी खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांवरील पाककला आदी अनेक क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्य करण्याविषयी करारमदार पार पडले, असे समजते.बालेन शाह हे एक रॅप संगीतकार व गायक आहेत. (खुलासा : नेपाळी बालेनशाह आणि भारतीय बादशाह हे दोघेही रॅपर असले तरी ते नातलग नाहीत.) ‘लाज शरणम’ या नेपाळी चित्रपटातील बालेन शाह यांचे ‘नेपाल हासेको’ हे गीत सर्वश्रुतच आहे. (नाही ऐकले? मग तुम्ही काय ऐकले?) त्याच्या बोलांनिशीच शेवट करू..म नेपाल हासेको हेर्न चाहन्छुनेपाली को मन नाचे हेर्न चाहन्छुनेपाली खुसी के बाचेको हेर्न चाहन्छु...अर्थ : मला नेपाळ हसताना बघायचंय, नेपाळींना आनंदाने नाचताना बघायचंय, नेपाळी सुखात जगताना बघायचंय..! जय हो नेपाल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.