Rahul Gandhi Protest : PM निवासस्थानाबाहेर घातपात करायचा होता का?; एकनाथ शिंदेंनी 'या' दोन माजी पंतप्रधानांचा दाखला देत राहुल गांधींवर डागली तोफ

-अर्चना पवारकास (जि. सातारा) : विरोधी पक्षनेत्या सारख्या जबाबदार पदावर असलेल्या राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान यांच्या निवासस्थानासमोर केलेलं आंदोलन अत्यंत बेजबाबदारपणाचे असून ज्या ठिकाणी आंदोलन करू शकत नाही अशा ठिकाणी तुम्ही जाता आणि लोकांना इकडे या बोलता म्हणजे तुम्हाला काय करायचं होतं, प्रधानमंत्री निवासस्थानामध्ये काय घातपात करायचा होता का? काय तुमच्या मनामध्ये होतं? या देशांमध्ये अराजकता पसरवायची आहे का? असा सवाल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दरे येथे दिल्ली येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या प्रश्नावर केला. (Delhi student protest latest news) .उपमुख्यमंत्री शिंदे रविवारी रात्री दरेगाव मुक्कामी आले असून आज त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, प्रधानमंत्री निवासस्थान हा अत्यंत हाय सिक्युरिटी झोन असून अशा ठिकाणी आंदोलन करणे बेजपदारपणाचे आहे. यापूर्वी आपल्या देशाने दोन प्रधान मंत्री गमावले आहेत. त्यामुळे एसपीजी कायदा केला. प्रधानमंत्री निवासस्थान सुरक्षेच्या दृष्टीने किती सेन्सिटिव्ह आहे, तरीही विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बेजबाबदारपणा केला आहे..ते नेपाळचं, श्रीलंकेचं, बांगलादेशचं नाव घेतात त्यांची परिस्थिती वेगळी आहे. आज आपल्या भारत देशाला, तरुणाईला, शिक्षणामध्ये, रोजगारामध्ये पुढे नेण्याचे काम मोदीजी करत आहेत. म्हणून, आपला देश आर्थिक महासत्ता म्हणून म्हणून पुढे चालला आहे. आपल्याच लोकांकडून आपल्या देशाची बदनामी करून विदेशामध्ये हे चित्र जात आहे..Jantar Mantar Students Protest : 'विरोधकांना संधी मिळाली की, ते वातावरण चिघळविण्याचा प्रयत्न करतात'; जंतरमंतर आंदोलनावरुन छगन भुजबळ यांची टीका.देशाला प्रगतीपासून रोखण्याचा अराजकता पसरवण्याचा, देशात दंगली घडवण्याचा प्रयत्न अशा लोकांकडून होण्याचा जो काही धोका आहे, तो ओळखला पाहिजे. माझे विद्यार्थी मित्रांनाही आव्हान आहे की, आपण चर्चेतून, संवादातून प्रश्न सुटू शकतात. त्यामुळे आपण आता ओळखलं पाहिजे या तुमच्या आंदोलनाचा फायदा जे काही राजकीय पक्ष घेऊ इच्छितात त्यापासून आपण सावध राहायला पाहिजे, आंदोलन योग्य मुद्द्यावरच गेलं पाहिजे..ज्या लोकांना जनतेने नाकारला आहे, अशी लोक सीजेपीच्या आंदोलनाचा फायदा घेऊन आपला राजकीय फायदा कसा होईल यासाठी धडपड करताना दिसत आहेत. आंदोलनकर्त्या प्रति आमच्या संवेदना आहेत. मोदीजींची कार्यपद्धती आम्ही जवळून पाहिली असून पेपर फुटीमध्ये जे कोणी दोषी असतील मोदीजी त्यांना सोडणार नाहीत. अशा पद्धतीचे सुतोवाच त्यांनी काल एनडीएच्या बैठकीमध्ये केले आहेत..Uday Samant on NEET Protest : 'नीट आंदोलन विरोधकांनी हायजॅक केलंय'; उदय सामंत यांचा गंभीर आरोप, पेपर फोडणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी .नीट पेपर फुटणे हे दुर्दैवी असले तरी दुसरी झालेली परीक्षा यामध्ये पंतप्रधानांनी स्वतः लक्ष घालत संरक्षण दलाची मदत घेत काटेकोरपणे परीक्षा घेतली. विद्यार्थ्यांवर कोणताही अन्याय होता कामा नये, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे की भूमिका मोदीजींनी मांडलेली आहे..काही लोक काल त्या व्यासपीठावर गेले नीट परीक्षा, आंदोलन राहिले बाजूला पण ते म्हणाले, आता आग लागलेली आहे ती आग विजू देऊ नका. २०२९ च्या निवडणुका आधीच सरकार बदलण्याची भाषा, सरकार पलटवण्याची भाषा या ठिकाणी करू लागली आहेत हे सर्वात जास्त दुर्दैवी आहे असे शेवटी उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.