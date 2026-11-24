सातारा: जिल्ह्यात काँग्रेसची झालेली पीछेहाट ही माझीही जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री असताना संपूर्ण राज्याची जबाबदारी सांभाळण्याच्या प्रयत्नात साताऱ्याकडे पुरेसे लक्ष देता आले नाही, अशी कबुली माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.जिल्ह्यातील चार सहकाऱ्यांना महत्त्वाची पदे देऊन त्यांची ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते चारही जण भाजपमध्ये गेले, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. त्यांचा रोख प्रामुख्याने मंत्री जयकुमार गोरे आणि माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्याकडे होता.पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘सकाळ’च्या पुणे येथील मुख्य कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी संपादकीय विभागातील सहकाऱ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. कोल्हापूरमध्ये सतेज पाटील आणि सांगलीत विश्वजित कदम यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे काम सुरू असताना साताऱ्यात पक्षाची वाताहात का झाली? या प्रश्नावर त्यांनी पक्षाच्या पीछेहाटीची जबाबदारी स्वीकारली..श्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘मी थेट दिल्लीतून महाराष्ट्रात आलो होतो. त्यापूर्वी राज्यात काम केले नव्हते. अचानक महाराष्ट्राची जबाबदारी मिळाल्याने राज्यकारभार कसा करायचा, याची सुरुवातीला काळजी होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री असताना साताऱ्याकडे फार लक्ष देता आले नाही; पण जिल्ह्यातील चार सहकाऱ्यांना महत्त्वाची पदे देऊन ताकद देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आज ते चारही नेते भाजपमध्ये गेले आहेत.’’.काँग्रेसच्या स्थितीची चिंता...पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या स्थितीबाबतही श्री. चव्हाण यांनी चिंता व्यक्त केली. लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाले असले तरी विधानसभा निवडणुकीत विश्वजित कदम यांचा अपवाद वगळता कोल्हापूर आणि सांगलीत काँग्रेसला विजय मिळविता आला नाही. पुण्यासह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रात पक्षाची स्थिती चिंताजनक आहे. अनेक नेत्यांनी पक्ष सोडल्यामुळे संघटनात्मक ताकद कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले..फडणवीसांकडून अपेक्षाभंगमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकारणावरही श्री. चव्हाण यांनी टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘२०१४ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. सुशिक्षित असल्याने ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रभावाखाली काम करणार नाहीत, न्यायबुद्धीने निर्णय घेतील आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे नेतृत्व करतील, असे वाटले होते. मात्र, पुढे त्यांचे राजकारण बदलले.’’.Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.सीबीआयच्या भीतीने काँग्रेसचे दीडशे नेते भाजपमध्ये२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील जवळपास दीडशे नेत्यांना भाजपमध्ये घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यात माजी प्रदेशाध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते आणि सहकार क्षेत्रातील नेत्यांचाही समावेश होता. काही नेत्यांना गुन्हे दाखल करण्याची किंवा सीबीआय चौकशीची भीती दाखवून भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठीच २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.