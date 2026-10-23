Satara News: साताऱ्यात ५७ स्ट्रीट लाइट बंद; वीजबिल भरण्यावरून प्रकार; प्रशासन, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष

सातारा : बाँबे रेस्टॉरंट चौक ते संगममाहुली या मुख्य मार्गावर लाखो रुपये खर्च करून उभारलेले ५७ स्ट्रीट लाइट बंद आहेत. या खांबावरील दिव्यांचे वीजबिल कोणी भरायचे? यावरून दिवे बंद असल्याचे समोर आले आहे. प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे प्राथमिक सुविधा असलेली वीज देखील मिळत नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.बाँबे रेस्टॉरंट चौक हा सातारा शहराचा प्रमुख प्रवेशमार्ग आहे. या मार्गावरून शहरात येणाऱ्या, तसेच परजिल्ह्यांकडे जाणाऱ्या वाहनांची मोठी वर्दळ असते. रस्त्याचे सुशोभीकरण करताना बाँबे रेस्टॉरंट ते संगममाहुली या मार्गावर स्ट्रीट लाइटचे खांब उभारण्यात आले. मात्र, वीजबिल भरण्याची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिल्याने या दिव्यांचा उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे. या परिसरात नागरी वस्ती झपाट्याने वाढत असून, याच मार्गावर वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकामही अंतिम टप्प्यात आले आहे. .त्यामुळे या रस्त्यावरील वाहतूक आणि नागरिकांची वर्दळ भविष्यात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर पुरेसा प्रकाश नसल्याने वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. शहराच्या प्रमुख प्रवेशमार्गावरील पथदिवे सुरू करण्यासाठी प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, वीजबिलाच्या प्रश्नावरून लाखोंचा खर्च करून उभारलेली यंत्रणा बंदच राहात असेल, तर नियोजन आणि समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. रात्रीच्या वेळी संभाव्य अपघात किंवा अनुचित घटना घडल्यास जबाबदारी कोणाची, असा सवाल उपस्थित होत आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...भाजी मंडईमुळे अपघाताची शक्यतासंगम माहुली ते बाँबे रेस्टॉरंट या मार्गावर मेडिकल कॉलेजच्या समोर असणाऱ्या रस्त्यालगत अनधिकृत भाजी मंडई भरत आहे. त्यामुळे वर्दळीच्या मार्गावर वाहनांना अडथळा ठरत असून, अपघाताची शक्यता आहे. प्रशासनाने या विक्रेत्यांना दुसरी जागा देऊन रस्त्यालगतच्या भाजी मंडई हटविण्याची आवश्यकता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.