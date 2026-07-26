NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अर्थव बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप

-सुधीर जाधवसातारा : वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या ‘नीट’ (NEET) परीक्षेत सातारा जिल्ह्यातील गोवे येथील अर्थव देवीदास बागल (वय १८) याने उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. पहिल्याच प्रयत्नात ७२० पैकी ६३१ गुण मिळवत त्याने वैद्यकीय शिक्षणाच्या दिशेने भक्कम पाऊल टाकले आहे. सातारा जिल्ह्यात अव्वल गुण मिळवल्याने विविध क्षेत्रातून काैतुक हाेत असून अभिनंदन हाेत आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.सामान्य कुटुंबातून आलेल्या अर्थवने प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीवर मात करत हे यश मिळवले. आई-वडील दाेघे सुध्दा डाॅक्टर आहेत. त्यामुळे आई-वडिलांच्या सेवाभावी कार्यातून प्रेरणा घेत अर्थवने डॉक्टर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले आहे. आगामी कालावधीत सुध्दा पडेल ते कष्ट घेण्याची जिद्दी उराशी बाळगले आहे..अर्थवचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण ग्रामीण भागात झाले. पहीले ते दहावी लिंब येथील गिरीशंकर महाविद्यालयात पूर्ण केले. ११ वी, १२ सातारा येथील काॅलेजमध्ये पूर्ण केले. त्यानंतर ग्रामीण भागीतून राेज २० किलाे मीटर प्रवास करुन वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्धार करून ‘नीट’ परीक्षेची जिद्दीने तयारी केली. सातत्यपूर्ण अभ्यास, वेळेचे काटेकोर नियोजन आणि कठोर परिश्रम यांच्या बळावर त्याने अपेक्षेपेक्षाही अधिक गुण मिळवत यश मिळवले..अर्थवच्या या यशामुळे त्याचे आई-वडील, नातेवाईक आणि परिसरातील नागरिकांनी त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षांव केला आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही चिकाटी, शिस्त आणि कुटुंबाच्या पाठबळाच्या जोरावर मोठे यश मिळवता येते, हे अर्थवच्या प्रवासातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता."आई-वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करणार""माझ्या आयुष्याच्या जडणघडणीत आई-वडिलांचा सर्वांत मोठा वाटा आहे. त्यांनी माझ्यासाठी घेतलेले कष्ट आणि केलेले त्याग हेच मला सातत्याने प्रेरणा देत राहिले. ‘नीट’ परीक्षेसाठी रात्रंदिवस केलेल्या मेहनतीचे आज चीज झाले आहे. आता डॉक्टर बनून आई-वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करणे आणि समाजासाठी काम करणे हेच माझे पुढील ध्येय आहे," असे अर्थव बागल यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.