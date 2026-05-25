विधानपरिषदेआधी काँग्रेसला धक्का? ७० नगरसेवक नॉट रिचेबल; राज्यात खळबळ

राज्यात विधानपरिषदेच्या १७ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे. अशातच राज्यातील काँग्रेसचे ७० नगरसेवक संपर्काबाहेर असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली असून विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार संपर्काबाहेर असलेले ७० नगरसेवक विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोलीतील असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे काँग्रेसची चिंता वाढली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या मतदारसंघात अद्याप महाविकास आघाडीने उमेदवार जाहीर केलेला नाही. मात्र, त्यापूर्वी नगरसेवक संपर्क क्षेत्राबाहेर गेल्या विविध चर्चा रंगल्या आहेत..Satara News : 'स्थानिक स्वराज्य'मध्ये महायुतीची कसोटी; सातारा- सांगली विधान परिषदेसाठी नव्या समीकरणांची नांदी; झेडपी निवडणुकीनंतर बदलली गणिते?.सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवानी वडेट्टीवार यांच्या संभाव्य उमेदवारीनंतर काँग्रेसमध्ये नाराजी आहे. यामुळे काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे. संपर्काबाहेर असलेल्या नरसेकवकांपैकी बऱ्यापैकी नगरसेवक चिमूर, सिंदेवाही, नागभीड, ब्रम्हपुरी, सावलीतील आहेत. त्यामुळे हा विजय वडेवट्टीवार यांच्यासाठी मोठा धक्का मानलो जातो आहे..दरम्यान, नगरसेवक संपर्काबाहेर गेल्याने विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात घोडे बाजार होत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. एका मतासाठी १० लाखांपर्यंत व्यवहार झाल्याचा दावा काही काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे. इतकच नाही तर नगरसेवकांना आगाऊ रक्कम दिल्याचंही काँग्रेसचं म्हणणं आहे..विधानपरिषद निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला मोठा धक्का, अमरावतीतील बड्या नेत्याचा पक्षाला रामराम, दुय्यम वागणूक मिळत असल्याचा आरोप....महत्त्वाचे म्हणजे विधान परिषदेची निवडणूक ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधीच्या माध्यमातून होणार आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद सदस्य आणि मनपातील नगरसेवक यासाठी मतदान करणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्याला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. अशातच नगरसेवक संपर्काबाहेर गेल्याने आरोप प्रत्यारोपही सुरु झाले आहेत.