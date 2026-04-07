Delhi Film Festival: दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय आरवली फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये नगरचा डंका;अभिजित नलावडे सर्वोत्कृष्ट लक्षवेधी अभिनेता!

अहिल्यानगर: दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय आरवली फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये एका मराठमोळ्या युवा कलाकाराने एका हिंदी फिल्मसाठी बेस्ट अॅक्टरचा अवॉर्ड मिळवत मराठीचा झेंडा राजधानीत फडकावला. श्रीजा बरुआ दिग्दर्शित 'द मशरूमस' या फिल्ममधील अभिनयासाठी अभिजित नलावडे या युवा अभिनेत्याला सर्वोत्कृष्ट लक्षवेधी अभिनेता या पुरस्काराने गौरविण्यात आले, तर अनुष्का कौशिक सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री ठरली. .राजधानी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय आरवली फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये 'द मशरूम' या फिल्मचा वर्ल्ड प्रीमियर शो उत्साहात पार पडला. मूळचा महाराष्ट्रातील अहिल्यानगरच्या कर्जतचा असलेल्या अभिजितने मुंबईत हिंदी नाटकांमध्ये आपला वावर ठेवला आहे. .फेस्टिव्हलमध्ये अभिजित आणि अभिनेत्री अनुष्का या जोडीच्या अभिनयाला उपस्थित दर्दी प्रेमींनी चांगलीच दाद दिली. तब्बल ६०० फिल्ममधून 'मशरूम' या फेस्टिव्हलमध्ये सिलेक्ट झाली होती. महोत्सवातील परीक्षकांनीही या फिल्मचे आणि कलाकारांचे भरभरून कौतुक केले..अमेरिकन फेस्टिव्हलमध्येही निवडस्क्रीनिंगनंतर या जोडीची फेस्टिव्हलमध्ये खास मुलाखतही घेण्यात आली. मशरूमच्या टीमने आणखी एक गुड न्यूज दिली, ती म्णजे अमेरिकन फिल्म फेस्टिव्हलमध्येही या फिल्मची निवड करण्यात आली आहे. एकूणच दिल्लीतील या महोत्सवातील उत्साही प्रतिसादाने कलाकारही भारावून गेलेले दिसले. अभिजितची ही पहिलीच फिल्म असूनही त्याच्या पडद्यावरील संयमित अभिनयाला परीक्षकांची चांगलीच दाद मिळाली, तर महाराणी, लस्ट स्टोरीज २, पटना शुक्ला, उजडा चमन अशा अनेक वेब सिरिजीमधून झळकलेली अनुष्काने दि मशरूम्समध्ये भाव खाऊन जाते.