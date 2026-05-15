Suvendu Adhikari: बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी राजीनामा दिला; कोणती जागा सोडली? राजीनाम्यानंतर भावूक प्रतिक्रिया

पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी नंदिग्राम विधानसभा मतदारसंघाचा राजीनामा दिला आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी नंदिग्राम आणि भवानीपूर या दोन्ही विधानसभा जागांवर प्रचंड विजय मिळवला होता. मात्र, आता त्यांना एक जागा रिक्त करावी लागल्याने त्यांनी नंदिग्राम मतदारसंघाचा राजीनामा दिला आहे. .आपल्या राजीनाम्याची घोषणा करताना अधिकारी म्हणाले की, नंदिग्रामच्या लोकांशी असलेले त्यांचे नाते कायम राहील. नंदिग्रामशी माझा कोणताही निवडणुकीच्या दृष्टीने संबंध नाही. नंदिग्रामशी माझे खूप घनिष्ठ नाते आहे आणि माझ्या मृत्यूपर्यंत ते तसेच राहील." नंदीग्राम मतदारसंघात सुवेंदू अधिकारी यांनी तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार पवित्र कर यांचा ९,००० हून अधिक मतांच्या फरकाने पराभव केला. .सुवेंदू यांना १,२७,३०१ मते मिळाली, तर पवित्र कर यांना १,१७,६३६ मते मिळाली. भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघात सुवेंदू अधिकारी यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी यांचा १५,१०५ मतांच्या फरकाने पराभव केला. मतमोजणीच्या सुरुवातीच्या फेऱ्या अटीतटीच्या झाल्या असल्या तरी, २० व्या फेरीनंतर सुवेंदू यांना ७३,९१७ मते मिळाली, तर ममता यांना ५८,८१२ मते मिळाली..नंदिग्राम विधानसभा मतदारसंघात आता पोटनिवडणूक होणार आहे. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी भाजपला निर्णायक जनादेश दिला असून, २९४-सदस्यीय विधानसभेत २०७ जागा जिंकून लक्षणीय मुसंडी मारली आहे. मागील निवडणुकीत ७७ जागा मिळवलेल्या राज्यात हा एक मोठा बदल आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत २१२ जागा जिंकलेली तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) ८० जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली.