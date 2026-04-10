Iran Strait of Hormuz Toll : इराण भारताच्या जहाजांकडूनही वसूल करणार २० लाख डॉलरचा टोल टॅक्स? सरकारने दिली 'ही' महत्त्वाची माहिती

Iran Plans Toll on Strait of Hormuz Shipping : अमेरिकेसोबतच्या शस्त्रसंधीनंतर इराण आता हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर टोल टॅक्स आकारण्याची तयारी करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार इराणच्या संसदेने मंगळवारीच टोल आकारण्यास औपचारिक मंजुरी दिली आहे. हे शुल्क तब्बल २ लाख डॉलर्सपर्यंत असू शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की ज्या इराणने यापूर्वी भारताला 'मित्रराष्ट्र' म्हणून घोषित केले आहे तो आता भारताकडूनही टोल टॅक्स वसूल करणार का? यावर.सरकारने या ताज्या घडामोडींच्या संदर्भात एक अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. .गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत, सरकारने स्पष्ट केले की या जहाजावरील टोल टॅक्सबाबत इराणसोबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. या टॅक्सबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, जरी हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला गेला असला, तरी "या संदर्भात इराण आणि भारत यांच्यात कोणत्याही प्रकारची चर्चा झालेली नाही." अलीकडेच, आणखी एका भारतीय अधिकाऱ्यानेही असेच विधान केले होते की, त्यांना या शुल्काबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. . शुक्रवारपासून सुरुवात बुधवारी एका इराणी अधिकाऱ्याने संकेत दिले की, हॉर्मुझची सामुद्रधुनी शुक्रवारपासून मर्यादित स्वरूपात पुन्हा खुली केली जाऊ शकते. ही संपूर्ण प्रक्रिया इराणच्याच नियंत्रणाखाली राहील. विशेष म्हणजे, जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी हॉर्मुझची सामुद्रधुनी, संघर्षामुळे सुमारे सहा आठवडे बंद होती. पण इराणने काही मित्रराष्ट्रांना या मार्गावरून जाण्याची परवानगी दिली होती; आणि या मित्रराष्ट्रांच्या यादीत भारताचाही समावेश होता..मंगळवारी, इराणकडून असे संकेत दिले की कायमस्वरूपी शांतता कराराच्या अटींनुसार, सामुद्रधुनीतून जहाजांना जाण्याची परवानगी देण्यासाठी ते शुल्काची मागणी करू शकतात. हे शुल्क प्रत्येक खेपेसाठी २ दशलक्ष डॉलर्स इतके निश्चित केले जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष बाब म्हणजे, अगदी अलीकडे २०२५ मध्येच मध्यपूर्वेतून इराणपर्यंत कच्च्या तेलाचा टँकर नेण्याचा खर्च साधारणपणे याच रकमेइतका होता..भारताच्या जहाजांना परवानगी संघर्षाच्या काळात, इराणने काही विशिष्ट राष्ट्रांच्या जहाजांना 'मैत्रीपूर्ण' म्हणून घोषित केले होते आणि त्यांना तिथून मार्गक्रमणाची परवानगी दिली होती. इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराकची यांनी या यादीमध्ये भारत आणि पाकिस्तानसह अनेक देशांचा विशेष उल्लेख केला होता. अलीकडेच, 'ग्रीन आशा' हे भारतीय जहाज एलपीजीचा साठा घेऊन भारतात दाखल झाले. यापूर्वी, 'शिवालिक' आणि 'नंदा देवी' यांसह इतरही अनेक जहाजे यशस्वीरित्या भारतात पोहोचली होती.