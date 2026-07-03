भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात पंतप्रधानांची मोठी कारवाई, राजकीय नेते अन् अधिकाऱ्यांसह थेट ४७ जणांच्या अटकेचे निर्देश

इराकमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. राजधानी बगदादमध्ये खासदार, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि तेल मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांसह ४७ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पंतप्रधान अली अल जैदी यांच्या थेट आदेशानंतर ही पावलं उचण्यात आली. .रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, बगदादमधील 'ग्रीन झोन' परिसरात रविवारी पहाटे इराकच्या विशेष दहशतवादविरोधी पथकाने एकाच वेळी अनेक ठिकाणी छापे टाकले. सरकारी वृत्तसंस्था आयएनएने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सांगितले की, न्यायालयाने जारी केलेल्या अटक वॉरंटच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेत अनेक लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे..Premium|Iraq Football World Cup Qualification 2026 : इराकचा ४० वर्षांनंतर विश्वकरंडक प्रवास; युद्धाच्या छायेत ‘किमयागार’ प्रशिक्षक अर्नींची दूरदृष्टी आणि सुसूत्र नियोजनाची किमया.मे महिन्यात पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर अली अल जैदी यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारचे प्रवक्ते हैदर अल अबूदी यांनी सांगितले की, सार्वजनिक निधीचे संरक्षण करणे आणि सरकारी संस्थांवरील जनतेचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणे हा या कारवाईमागील मुख्य उद्देश आहे.यावेळी रिफायनिंग विभागाचे मंत्री अदनान अल जुमैली यांना अटक केल्यानंतर त्यांची चौकशी करण्यात आली. तसेच वितरण विभागाचे उप तेलमंत्री अली मारिज यांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे..Iraq Mall Fire: मॉलला भीषण आग, लोक सैरावैरा धावत सुटले; 60 जणांचा होरपळून मृत्यू, नेमकं काय घडलं? .अमेरिकेने यापूर्वी अली मारिज यांच्यावर इराकचे तेल इराणच्या फायद्यासाठी वळवल्याचा, तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे इराणी कच्च्या तेलाची निर्यात केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर निर्बंध लादले होते. मात्र, इराकच्या तेल मंत्रालयाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कारवाईदरम्यान काही संशयित अधिकारी सुरक्षा पथक पोहोचण्यापूर्वीच फरार झाले. त्यांचा सध्या कसून शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.