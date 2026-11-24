जळगाव : सोने-चांदीच्या भावात मागील काही दिवसांपासून झालेल्या घसरणीनंतर आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी (ता. २३) सोने-चांदीच्या भावात मोठी वाढ झाली. सोने प्रतिदहा ग्रॅम २७०० रुपयांनी, तर चांदी प्रतिकिलो तीन हजार रुपयांनी महागली. मागील दोन आठवड्यांपासून सोने-चांदीच्या भावात सातत्याने घसरण झाली. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.मागील पंधरवड्याचा विचार केल्यास सोने १५ हजार, तर चांदी ३० हजार रुपयांनी खाली आहे. यामुळे लग्नसराईच्या तोंडावर खरेदीदारांसाठी दागिने खरेदीची मोठी संधी मानली जात होती. आता तुलसी विवाह झाल्यानंतर लग्नसराईला सुरुवात झाली आहे. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोने-चांदीच्या भावात वाढ झाली. .शनिवारी (ता. २१) सोन्याच्या भावात एक हजार ५०० रुपये, तर चांदीच्या भावात एक हजार रुपयांची घसरण झाली. शनिवारी सोन्याच्या भाववाढीची कारणे लग्नसराईमुळे मागणी जागतिक बाजारातील तेजी दरातील घसरणीनंतर खरेदी भारत, चीनकडून खरेदीमध्ये वाढ अमेरिकेतील व्याजाविषयीचे अंदाज सोन्याचा भाव एक लाख २५ हजार रुपये (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) होता. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.त्यात सोमवारी दोन हजार ७०० रुपयांची वाढ झाली. सोने एक लाख २६ हजार २०० रुपयांवर आले, तर चांदीचा भाव तीन हजार रुपयांनी वाढला. चांदी एक लाख ५४ हजार (प्रतिकिलो विनाजीएसटी) रुपयांवरून एक लाख ५७ हजार रुपयांवर पोहोचली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.