कोकण

Raigad Protest: पालीत जंतरमंतर घटनेच्या निषेधार्थ आंदोलन; विद्यार्थी समर्थनार्थ नागरिकांची मोठी एकजूट

Women and children join Pali protest: जंतरमंतरवरील विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्याचा पालीत तीव्र निषेध; छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाजवळ महिला, तरुण व लहानग्यांचा तिरंगा हातात घेऊन शांततापूर्ण आंदोलन
Citizens, Women and Children Join Peaceful Rally in Pali Supporting Student Protest

Citizens, Women and Children Join Peaceful Rally in Pali Supporting Student Protest

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अमित गवळे

पाली: दिल्लीतील जंतर मंतर येथे न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याचे तीव्र पडसाद रायगड जिल्ह्यातील पाली-सुधागडमध्ये उमटले आहेत. या घटनेच्या निषेधार्थ बुधवारी (ता.22) सायंकाळी पाली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाजवळ संपूर्ण सुधागडवासीय एकवटले.

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