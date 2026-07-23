Raigad Protest: पालीत जंतरमंतर घटनेच्या निषेधार्थ आंदोलन; विद्यार्थी समर्थनार्थ नागरिकांची मोठी एकजूट

-अमित गवळेपाली: दिल्लीतील जंतर मंतर येथे न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याचे तीव्र पडसाद रायगड जिल्ह्यातील पाली-सुधागडमध्ये उमटले आहेत. या घटनेच्या निषेधार्थ बुधवारी (ता.22) सायंकाळी पाली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाजवळ संपूर्ण सुधागडवासीय एकवटले. .Delhi Protest: आई, मला खूप मारलेय! दिल्लीतील आंदोलनात नागपूरच्या तरुणाईचा हुंकार; मारो सर, मारे असे म्हणत पोलिसांचा मार केला सहन .विशेष म्हणजे या आंदोलनात पुरुषांसोबतच महिला, तरुण आणि लहानग्यांनीही हातात फलक धरून उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. आंदोलनाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे लहान मुलांपासून ते महिलांपर्यंत सर्वांनीच घेतलेला सक्रिय पुढाकार. “जोपर्यंत न्याय नाही, तोपर्यंत लढा थांबणार नाही!”, “आवाज दाबला तरी उठणारच!” आणि “मेहनत आमची, निकाल तुमचा - चालणार नाही!” अशा आशयाचे संदेश लिहिलेले फलक नागरिक तसेच चिमुकल्यांच्या व तरुणांच्या हातात दिसून आले. .यावेळी उपस्थित सर्व आंदोलनकर्त्यांनी सनदशीर व शांततापूर्ण मार्गाने, पोलीस प्रशासनाच्या सहकार्याने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आपला निषेध नोंदवला. हातात तिरंगा आणि सोनम वांगचूक तसेच राष्ट्रपुरुषांच्या प्रतिमा घेऊन उपस्थितांनी विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला भक्कम पाठिंबा दर्शवला..Wardha News: हुंड्यासाठी लग्न मोडले! पत्रिका वाटल्या, मंडप सजला...पण नवरदेव फिरकलाच नाही; १० लाख आणि ८० ग्रॅम सोने मागितले.यावेळी अनेकांनी तीव्र शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. पालीतील जनतेने दाखवलेल्या या अभूतपूर्व एकजुटीमुळे आणि लहान मुलांच्याही संवेदनशील सहभागामुळे हे आंदोलन संपूर्ण तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.