SRH vs LSG: २६ वर ४ विकेट्स... शमी ऑन फायर! दोन चेंडूवर अभिषेक शर्मा अन् ट्रॅव्हिस हेडला धाडलं माघारी; इशानही स्वस्तात बाद, Video

SRH vs LSG Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील (IPL 2026) रविवारी (५ एप्रिल) पहिला सामना सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध लखनौ सुपर जायंट्स संघात होत आहे. राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जात असलेल्या या सामन्यात मोहम्मद शमीने त्याची क्षमता पुन्हा सिद्ध करत लक्ष वेधलंय. यंदा शमी (Mohammad Shami) लखनौसाठी खेळत आहे. .IPL 2026 GT vs RR : १२ चेंडूंत ४ विकेट्स! रवी बिश्नोई, तुषार देशपांडेने गुजरातचा विजयाचा घास पळवला; राजस्थान Point Table मध्ये टॉपर.या सामन्यात लखनौने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सनरायझर्स हैदराबादचा संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. मात्र लखनौकडून मोहम्मद शमी आणि प्रिन्स यादवने दमदार सुरुवात केली. शमीने दोन चेंडूंवर दोन विकेट्स घेत हैदराबादला मोठे धक्के दिले होते..सनरायझर्स हैदराबादकडून ट्रॅव्हिस हेड आणि अभिषेक शर्मा (Travis Head & Abhishek Sharma) यांनी डावाची सुरुवात केली. लखनौकडून पहिल्या षटकात गोलंदाजीसाठी मोहम्मद शमी उतरला. त्याने पहिल्या पाच चेंडूवर एकच धाव दिली होती. त्यानंतर शेवटच्या चेंडूवर त्याने अभिषेक शर्माला चकवले. शमीने टाकलेल्या चेंडूवर अभिषेक शॉट खेळायला गेला, पण चेंडू त्याच्या बॅटला स्पर्श करत मागे गेला. त्यावेळी शॉर्ट थर्ड मॅनला मनिमरन सिद्धार्थने अफलातून डाईव्ह मारत झेल घेतला. त्यामुळे अभिषेकला भोपळाही न फोडता माघारी परतावे लागले..IPL 2026: LSG vs SRH आज आमणे सामने; हेड अभिषेक जोडी पुन्हा तुफान? लखनौचे गोलंदाज कसोटीवर! कशी असेल संभावित Playing XI.त्यामुळे इशान किशन फलंदाजीला आला होता. तो आणि ट्रॅव्हिस हेड संयमी खेळ करत होते. पण त्याचवेळी शमी तिसऱ्या षटकातही गोलंदाजीला आला आणि त्याने पहिल्याच चेंडूवर ट्रॅव्हिस हेडला माघारी धाडले. एडेन मार्करमने त्याचा झेल घेतला. हेडने ७ धावाच केल्या. त्यामुळे शमी आता २०२३ पासून आयपीएलमध्ये पॉवरप्लेमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत २५ विकेट्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर आला. त्याने भुवनेश्वर कुमारची बरोबरी केली. ट्रेंट बोल्ट ३२ विकेट्ससह अव्वल क्रमांकावर आहे..दरम्यान, दोन्ही सलामीवीर बाद झाल्यानंतर चौथ्या षटकात इशान किशनला प्रिन्स यादवने त्रिफळाचीत करत हैदराबादला तिसरा मोठा धक्का दिला. त्यामुळे हैदराबादची अवस्था ११ धावांवर ३ विकेट्स अशी झाली होती. त्यानंतर लियाम लिव्हिंगस्टोन आणि हेन्रिक क्लासेन या परदेशी खेळाडूंवर हैदराबादची मदार होती. ते दोघं अत्यंत सावधपणे खेळत होते..पण ८ व्या षटकात लियाम लिव्हिंगस्टोनला दिग्वेश राठीने १४ धावांवर माघारी धाडले. त्यामुळे २६ धावांवरच हैदराबादने चौथी विकेट गमावल्याने त्यांचा संघ अडचणीत सापडला आहे. त्यांच्या फलंदाजीची मदार आता क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी आणि अनिकेत वर्मा यांच्यावर असेल.