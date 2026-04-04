IPL 2026 GT vs RR : १२ चेंडूंत ४ विकेट्स! रवी बिश्नोई, तुषार देशपांडेने गुजरातचा विजयाचा घास पळवला; राजस्थान Point Table मध्ये टॉपर

IPL 2026 GT vs RR Marathi Cricket News : राजस्थान रॉयल्सने आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील सामन्यात Ravi Bishnoi याने अवघ्या १२ चेंडूंमध्ये ४ विकेट्स घेत सामन्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. गुजरात टायटन्स विजयाच्या उंबरठ्यावर असताना बिश्नोईने जबरदस्त गोलंदाजी करत त्यांच्या फलंदाजीला हादरा दिला.
Ravi Bishnoi delivers a stunning spell as Rajasthan Royals defeat Gujarat Titans

Ravi Bishnoi 4 wickets in 12 balls GT vs RR IPL 2026: राजस्थान रॉयल्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद करताना Point Table मध्ये सरस नेट रन रेटच्या जोरावर अव्वल स्थानी झेप घेतली. गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या या सामन्याला रवी बिश्नोईने कलाटणी दिली, साई सुदर्शन मैदानावर असेपर्यंत GT २११ धावांचे लक्ष्य सहज पार करतील असे वाटले होते. पण, बिश्नोईने ११व्या षटकात सुदर्शनसह पुढील १२ चेंडूंत ४ विकेट्स घेतल्या आणि सामना RR च्या हातात आणून ठेवला. पण, राशीद खान व कागिसो रबाडा या जोडीने शेवटच्या चेंडूपर्यंत लढत दिली. तुषार देशपांडे व जोफ्रा आर्चर यांनी शेवटच्या दोन षटकांत मॅच फिरवली आणि RR चा विजय पक्का केला.

Rajasthan Royals
Cricket News
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
Ravi Bishnoi
Gujarat Titans
IPL 2026

