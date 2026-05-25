MI vs RR: आधी आऊट, मग नो बॉल अन् चौकार... जडेजाने शार्दुल ठाकूरची भर मैदानात उडवली खिल्ली! Video होतोय Viral

IPL 2026, MI vs RR, Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (२४ मे) राजस्थान रॉयल्सने मुंबई इंडियन्सला ३० धावांनी पराभूत केलं. दोन्ही संघांचा हा अखेरचा साखळी सामना होता. मुंबईचा हा स्पर्धेतील अखेरचा सामनाही ठरला. राजस्थानने मात्र विजयामुळे प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवले. या विजयामुळे राजस्थान पाँइंट्स टेबलमध्ये चौथ्या क्रमांकावर पोहोचले आहेत. त्यामुळे आता ते तिसऱ्या क्रमांकावरील सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध एलिमिनेटर सामना खेळतील.दरम्यान या सामन्यात एक मजेशीर किस्साही घडला, जेव्हा शार्दुल ठाकूर (Shardul Thakur) रवींद्र जडेजाला (Ravindra Jadeja) गोलंदाजी करत होता. त्यांनी एकमेकांची खिल्लीही उडवली. .IPL 2026: मुंबई इंडियन्सविरुद्ध राजस्थानने 'ती' चाल खेळली अन् पंजाब-कोलकाताचा गेम केला; कर्णधार रियान परागचा खुलासा.झाले असे की या सामन्यात राजस्थान रॉयल्स प्रथम फलंदाजीला उतरले होते. पण त्यांनी १८ व्या षटकातच १७४ धावांवर सातवी विकेट गमावली होती. त्यामुळे रवींद्र जडेजा इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून फलंदाजीला उतरला. यावेळी त्याने सुरुवात चांगली केली. पण २० व्या षटकात शार्दुल ठाकूर गोलंदाजीला आला. दोन चेंडूवर जडेजाला एकच धाव काढता आली. त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर नांद्रे बर्गर आणि जडेजा ३ धावा धावले..चौथ्या चेंडूवर जडेजा पुन्हा स्ट्राईकवर आला. यावेळी त्याने मारलेल्या शॉटवर हार्दिक पांड्याने झेल घेतला. त्यावेळी शार्दुलने जडेजासमोर जाऊन 'येसsss' असं सेलिब्रेशन करत त्याची मस्करी केली. त्यावेळी दोघेही हसत होते. पण काही सेकंदातच थर्ड अंपायरने हा नो बॉल असल्याचे घोषित केले. त्यामुळे जडेजा पुन्हा फलंदाजीला आला, त्यावेळी परत येताना त्याने शार्दुलच्या मागे जाऊन 'येसsss' असे सेलिब्रेशन केले आणि त्याची खिल्ली उडवली. ते पाहून शार्दूलही हसू लागला. विशेष म्हणजे या नो-बॉलनंतर पुढच्याच दोन चेंडूवर जडेजाने दोन चौकार ठोकले आणि संघाला २०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. त्यावेळीही जडेजाने शार्दुलसमोर जात सेलिब्रेशन केले. त्यावेळी शार्दुलनेही त्याला जा असं हसत म्हणत ही मस्करी खिलाडूवृत्तीने स्वीकारली. या दोघांमधील या मस्करीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..राजस्थान २० षटकात ८ बाद २०५ धावांपर्यंत पोहचले. जडेजा १९ धावांवर नाबाद राहिला. त्याआधी यशस्वी जैस्वाल (२७), ध्रुव जुरेल (३८), दसून शनका (२९) आणि जोफ्रा आर्चर (३२) यांनी छोटेखानी खेळी केल्या. मुंबईकडून दीपक चाहर आणि शार्दुल ठाकूर यांनी प्रत्येकी २ विकेट घेतल्या..IPL 2026: मुंबई इंडियन्सविरुद्ध राजस्थानने 'ती' चाल खेळली अन् पंजाब-कोलकाताचा गेम केला; कर्णधार रियान परागचा खुलासा.त्यानंतर २०६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईला २० षटकात ९ बाद १७५ धावा करता आल्या. मुंबईकडून सूर्यकुमार यादवने ४२ चेंडूत ६० धावांची खेळी केली. तसेच विल जॅक्सने ३३ आणि कर्णधार हार्दिक पांड्याने ३४ धावांची खेळी केली. पण बाकी कोणी खास काही करू शकले नाहीत. राजस्थानकडून जोफ्रा आर्चरने ३ विकेट्स घेतल्या.