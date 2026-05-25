IPL 2026: मुंबई इंडियन्सविरुद्ध राजस्थानने 'ती' चाल खेळली अन् पंजाब-कोलकाताचा गेम केला; कर्णधार रियान परागचा खुलासा

MI vs RR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) राजस्थान रॉयल्सने रविवारी (२४ मे) मुंबई इंडियन्सला वानखेडे स्टेडियमवर ३० धावांनी पराभूत केलं. हा विजय राजस्थानसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला, कारण यामुळे त्यांना प्लेऑफमध्ये जागा मिळाली. राजस्थानचा हा ८ वा विजय होता. त्यामुळे राजस्थान प्लेऑफमध्ये (Rajasthan Royals Qualify for Playoff) पोहणारा चौथा संघ ठरला. मात्र यामुळे पंजाब किंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्सच्या आशा संपवल्या. कोलकाता रविवारी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध पराभूत झाले, त्यामुळे ते १५ गुणांपर्यंत पोहचलेच नाही. मात्र पंजाबचे १५ गुण होते, त्यांना प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी राजस्थान मुंबईविरुद्ध हरणं गरजेचं होतं. पण राजस्थानने विजय मिळवल्याने पंजाबचे आव्हान संपले. राजस्थानच्या या विजयात वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चरने (Jofra Archer) अत्यंत महत्त्वाचा वाटा उचलला. त्याने फलंदाजीसोबतच गोलंदाजीतही योगदान दिले. त्यामुळे तो सामन्यातील सामनावीर ठरला..IPL 2026, MI vs RR: राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफमध्ये दाखल! मुबंई इंडियन्सने हरली अन् पंजाब - कोलकाताचंही स्वप्न तोडलं.या सामन्यात राजस्थानने १३ व्या षटकात ११९ धावांवरच ५ विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सामना फसल्यासारखा वाटत होता. पण याचवेळी सर्वांना अनपेक्षित असलेला निर्णय राजस्थानने घेतला. ७ व्या क्रमांकावर राजस्थानने जोफ्रा आर्चरला फलंदाजीला पाठवले. खरंतर राजस्थानकडे रवींद्र जडेजा आणि शुभम दुबे हे फलंदाज असतानाही आर्चरला त्यांच्याआधी फलंदाजीला पाठवल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले. मात्र आर्चरने हा निर्णय योग्य ठरवताना १५ चेंडूतच १ चौकार आणि ३ षटकारांसह ३२ धावा चोपल्या. या धावाच नंतर विजय आणि पराभवामधील मोठा फरक ठरला. तो बाद झाल्यानंतर शुभम दुबे ५ धावांवर परतला, पण रवींद्र जडेजाने ११ चेंडूत नाबाद १९ धावा केल्या..आर्चरला जडेजा आणि शुभमच्या आधी फलंदाजीला का पाठवलं, हा प्रश्न सामन्यानंतर राजस्थानचा कर्णधार रियान परागला (Riyan Parag) विचारण्यात आला. तो म्हणाला, 'सर्व नियोजनानुसार झालं की छान वाटतं. आम्ही सामना जिंकून प्लेऑफसाठी पात्र ठरलो, हे खरंय; पण अजूनही अनेक गोष्टी आहेत, ज्यात आम्ही सुधारणा करू शकतो. खेळपट्टीवर स्थिरावलेल्या फलंदाजाने थोडं अधिक खेळावं हीच अपेक्षा होती.''जोफ्राला ७ व्या आणि जडेजाला ९ व्या क्रमांकावर पाठवण्यामागे तोच विचार होता. आम्हाला धावांची गरज होती. ही अशी खेळपट्टी होती, जिथे दोन खेळाडू एका चेंडूवर एक धाव असं करू शकत नव्हते. एका खेळाडूने पुढाकार घेऊन जोखीम घेणे गरजेते होते आणि दुसऱ्या खेळाडूने टिकून राहायचे होते. जडेजा नेहमीप्रमाणे विश्वासार्ह ठरला. मला माहित होतं की तो शेवटी किमान १० चेंडूत २० धावा करून देईल आणि तसं त्याने केलं.'.रियान पुढे म्हणाला, 'मी यावेळी खूप धाडसी निर्णय घेतले आहेत. मला असंच नेतृत्व करायला आवडते. मी आसाम संघाचंही असच नेतृ्त्व करतो. तुम्हाला संधी द्याव्या लागतात, तो जुगार नसतो, त्यामागे बराच विचार केलेला असतो. 'दरम्यान राजस्थानने २० षटकात ८ बाद २०५ धावा केल्या. त्यानंतर गोलंदाजी करतानाही जोफ्रा आर्चरने पहिल्याच षटकात रोहित शर्माला शून्यावर बाद केले. त्यानंतर त्याने नमन धीरलाही बाद केले. तरी सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पांड्या यांची जोडी राजस्थानसाठी धोकादायर ठरत होती. त्यांनी ६ व्या विकेटसाठी ४८ धावांची भागीदारीही केली होती. यावेळी रियानने पुन्हा जोफ्राकडे चेंडू सोपवला, त्यानेही हा विश्वास कायम ठेवताना हार्दिकला ३४ धावांवर माघारी धाडले. त्यानंतर मुंबईला २० षटकात ९ बाद १७५ धावांपर्यंतच पोहचला आले. जोफ्रा आर्चरने ४ षटकात १७ धावाच देत ३ विकेट्स घेतल्या..रियान हार्दिकच्या विकेटबाबत म्हणाला, 'मला वाटलं हार्दिक असा खेळाडू आहे, ज्याला केवळ जोफ्रा बाद करू शकेल आणि तो निर्णय योग्यही ठरला. निर्णय घेताना मी अंत:प्रेरणेला महत्त्व देतो. याशिवाय ब्रिजेश शर्मा आणि यश राज पुंजा यांनाही श्रेय आहे. मी सहसा त्यांचं कौतुक करत नाही, कारण त्यांनी त्यातून फुगून जाऊ नये म्हणून. पण आजच्या सामन्यात ते कौतुकास पात्र आहेत. 'ब्रिजेशने गेल्या काही सामन्यात शेवटच्या षटकांमध्ये धावा दिल्या होत्या, पण त्यानंतर त्याने चांगले पुनरागमन केले. आज त्याने केलेली गोलंदाजी प्रभावी होती. नेट गोलंदाज ते संघाचा प्रमुख फिरकीपटू होण्यापर्यंत त्याचा प्रवास अप्रतिम आहे. आता आणखी एक सामना आणि पण पुढचे दोन्ही सामने अशाच पद्धतीने खेळावेत अशी अपेक्षा आहे.'.IPL 2026 Final Points Table: अजिंक्य रहाणे लढला, पण KKR हरले! दिल्लीने शेवटचा सामना जिंकला अन् CSK ला टाकले मागे.याशिवाय रियानने असंही सांगितलं की तो पूर्ण फिट नाहीये, पण तरी तो आज खेळला. तसेच त्याने असंही सांगितलं की जडेजाला छोट्या दुखापती आहेत, पण तो योद्धा आहे आणि तो परत येईल. रियानने प्लेऑफसाठी पात्र ठरायला उशीर झाल्याचंही सांगितलं, पण आता पुढचे तीन सामने जिंकून त्याची भरपाई करू असा विश्वास त्याने व्यक्त केला.राजस्थानने पाँइंट्स टेबलमध्ये चौथा क्रमांक मिळवल्याने त्यांचा आता प्लेऑफमध्ये सनरायझर्स हैदराबाविरुद्ध एलिमिनेटरचा सामना होईल. हा सामना जर जो जिंकेल, तो क्वालिफायर २ सामना खेळले, तर एलिमिनेटरमध्ये पराभूत होणाऱ्या संघाचे आव्हान संपेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.