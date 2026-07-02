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Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात धो-धो! पुढील 48 तास अत्यंत महत्त्वाचे; पुणे-रायगडला 'रेड अलर्ट', मुंबईसह 26 जिल्ह्यांना हवामान खात्याचा मोठा इशारा

IMD Issues Rain Alert Across Maharashtra : हवामान विभागाने महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांसाठी रेड, ऑरेंज आणि यलो अलर्ट जारी केला आहे. मुंबई, कोकण आणि घाट परिसरात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसासह जोरदार वाऱ्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
Mumbai heavy rainfall weather update

Mumbai heavy rainfall weather update

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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IMD Maharashtra rain alert July 2026 : राज्यातील विविध भागांसह मुंबईत गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू असून अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) शुक्रवारी (ता. 3 जुलै) राज्यातील अनेक जिल्ह्यांसाठी अतिवृष्टी आणि मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. काही भागांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह जोरदार वारे वाहण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

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