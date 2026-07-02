Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात धो-धो! पुढील 48 तास अत्यंत महत्त्वाचे; पुणे-रायगडला 'रेड अलर्ट', मुंबईसह 26 जिल्ह्यांना हवामान खात्याचा मोठा इशारा

IMD Maharashtra rain alert July 2026 : राज्यातील विविध भागांसह मुंबईत गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू असून अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) शुक्रवारी (ता. 3 जुलै) राज्यातील अनेक जिल्ह्यांसाठी अतिवृष्टी आणि मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. काही भागांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह जोरदार वारे वाहण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजानुसार, उत्तर कोकणातील काही भागांमध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याचाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच दक्षिण कोकण-गोवा परिसरातील जिल्हे तसेच दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील घाट भागांमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस कोसळण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..Koyna Dam Water level Update : महाबळेश्वर, नवजा अन् कोयनेत दमदार हजेरी; गेल्या 12 तासांत 'इतक्या' मिमी पावसाची नोंद, धरणाची स्थिती काय?.उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज असून काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडू शकतो. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना आणि ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. या भागात तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे..राज्यातील 26 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्टहवामान विभागाने राज्यातील एकूण 26 जिल्ह्यांसाठी विविध स्तरांचे पावसाचे अलर्ट जारी केले आहेत. रायगड जिल्हा आणि पुणे घाट परिसराला रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, नऊ जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट आणि 19 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तसेच पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, कोल्हापूर घाट परिसर, सातारा घाट परिसर, अकोला, अमरावती आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..Pune Dam Water Level : पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! खडकवासला धरणसाखळीत पावसाचा जोर; टेमघर, पानशेत, वरसगाव धरणांची ताजी स्थिती काय?.यलो अलर्ट असलेले जिल्हेसिंधुदुर्ग, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, नाशिक घाट परिसर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पुढील 24 तास पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. काही भागांमध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस, तर तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टी होऊ शकते. यासोबतच ताशी 50 ते 60 किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचे वारे वाहण्याचाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.