मान्सूनपूर्व पावसानं रत्नागिरी, सिंधूदुर्गला झोडपलं; येत्या ३ दिवसात वादळी वाऱ्यासह हजेरी लावणार, हवामान विभागाचा इशारा

केरळच्या दिशेने वेगाने सरकत असतानाच रविवारी सकाळी रत्नागिरी तालुक्यासह जिल्ह्याच्या विविध भागांत मॉन्सूनपूर्व पावसाने जोरदार हजेरी लावली. ढगांच्या कडकडाटांसह पडलेल्या पावसाने जिल्हावासीयांना थोडासा दिलासा मिळाला. या पावसाचा अंतिम टप्प्यातील हापूस आंब्याला फटका बसला आहे. काढण्यायोग्य असलेला आंबा अनेक ठिकाणी गळून गेला असून कॅनिंगसह आंबा पेटीचे दर कमी होणार आहेत. .रविवारी सकाळी अचानक ढगांच्या गडगडाटांसह जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. संगमेश्वर तालुक्यात सर्वच भागात पावसाची नोंद झाली आहे. चिखली, कडवई आणि निवे बुद्रुक परिसरात पावसाचा जोर प्रचंड होता. चिखली आणि कडवई परिसरातील सखल भागांत मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले होते..सिंधुदुर्गाला वादळी पावसाने झोडपलेवैभववाडी जिल्ह्याच्या अनेक भागाला आज पहाटे वादळीवाऱ्यांसह जोरदार पावसाने झोडपले. किनारपट्टी भागात वाऱ्याचा वेग आणि पाऊस सर्वाधिक होता. देवगड तालुक्यात सर्वाधिक १०३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. शनिवारी मॉन्सूनने श्रीलंकेचा निम्म्याहून अधिक भाग, नैऋत्य अरबी समुद्राचा काही भाग आणि आग्नेय अरबी समुद्राचा काही भाग, कोमोरीन, बंगालच्या उपसागराचा काही भाग व्यापला. एकीकडे मॉन्सूनच्या प्रवासाला शनिवारी गती मिळताच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मॉन्सूनपूर्व पावसाचा जोर वाढल्याचे चित्र आहे..रविवारी पहाटे तीन वाजल्यापासून जिल्ह्याच्या अनेक भागात विजांच्या गडगडाटांसह पावसाला सुरुवात झाली. किनारपट्टी देवगड, कणकवली, वेंगुर्ला, मालवण परिसरात वादळीवारे वाहत होते. विजांच्या गडगडाटांसह पहाटे चार वाजल्यापासून जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. देवगड तालुक्याला पावसाने झोडपून काढले. देवगड तालुक्यात सर्वाधिक १०३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. सावंतवाडी, वैभववाडी, कुडाळ, दोडामार्ग तालुक्यातही सकाळपासून सर्वत्र पाऊस सरी बरसण्यास सुरुवात झाली..२७, २८ मे रोजी यलो अलर्टजिल्ह्यात आज पहाटेपासून जोरदार बरसल्यानंतर पुढील दोन दिवस पावसाचा जोर कमी राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. मात्र, २७ आणि २८ मे रोजी जिल्ह्यात पावसाचा यलो अलर्ट दिला आहे. या कालावधीत वादळीवारे, विजांच्या गडगडाटांसह जोरदार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे.