Mumbai Rain: हजारो कोटींचा खर्च, सरकार बदललं, प्रकल्प आले... तरीही प्रत्येक पावसात मुंबई पाण्याखाली का जाते? नेमकं चुकतंय कुठे? जाणून घ्या...

मुंबईत मान्सूनच्या आगमनाबरोबरच दरवर्षी एक ठरलेला प्रसंग पुन्हा घडतो. अंधेरी सबवेपासून ते सायन आणि कुर्ल्यापर्यंत रस्ते पाण्याखाली जातात, वाहने तरंगू लागतात आणि शहराची जीवनवाहिनी असलेली लोकल ट्रेन ठप्प होते. चार महिन्यांनी पाणी ओसरते आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा तोच प्रसंग घडतो. २००५ च्या पुरापासून ते २०२६ पर्यंतच्या २१ वर्षांच्या काळात हजारो कोटी रुपये खर्च झाले, असंख्य प्रकल्प उभारले गेले, पण पाऊस आल्यावर मुंबई असहाय्य आणि पाण्याखाली का स्तब्ध उभी राहते? .'मुंबईतील पूर २००५ ' या अहवालानुसार, मुंबईच्या पूरकथेचा शून्य-टप्पा २६ जुलै २००५ हा आहे. त्या दिवशी, २४ तासांत ९४४ मिमी पावसाची नोंद झाली, जो शहराच्या इतिहासातील सर्वाधिक पाऊस होता. या मुसळधार पावसामुळे ५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. रिसर्चगेटवर प्रकाशित झालेल्या 'जुलै २००५ च्या मुंबई मान्सून पुराचे वर्णन आणि परिणाम' या अभ्यासानुसार , हा पूर केवळ पावसामुळे आलेला नव्हता, तर शहरातील नाल्यांची क्षमता ओलांडणारा पाऊस, मिठी नदीचे अतिक्रमण आणि एकाच वेळी आलेली भरती यांमुळे घडलेली एक भीषण दुर्घटना होती..Thane News: अखेर कल्याण-मुरबाड रेल्वेमार्गाला हिरवा कंदील! 18 गावांतील 151 हेक्टर जमीन संपादित होणार; मार्ग आणि स्टेशन काय असणार?.यानंतर, सरकारने आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने असे पुन्हा होणार नाही असे आश्वासन दिले. एक मोठा पर्जन्यजल निचरा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. सुमारे ६,००० कोटी रुपये खर्चाच्या ब्रिमस्टोवाड प्रकल्पाला मुंबईतील पूर समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून सादर करण्यात आले. २०२१, २०२२, २०२३, २०२४, आणि आता २०२६... दरवर्षी मुंबईचा मान्सून सारखाच असतो. मुसळधार पावसामुळे अंधेरी सबवे, हिंदमाता सबवे, मिलन सबवे आणि सायन येथे पाणी साचले होते, ज्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. .रस्त्याच्या पातळीपेक्षा खूप खाली बांधलेले हे भुयारी मार्ग, पाणी शोषून घेण्यासाठी नैसर्गिक जलसंचयनाचे काम करतात. बीएमसी तिथे उच्च क्षमतेचे पंप बसवते, पण जेव्हा एका तासात ५०-७० मिमी पेक्षा जास्त पाऊस पडतो, तेव्हा पंप बंद पडतात आणि काही मिनिटांतच संपूर्ण परिसर पाण्याखाली जातो. हिंदमाताबद्दल बोलायचे झाल्यास, प्रिव्हेंशनवेबच्या "मुंबई: पावसासाठी सज्ज असलेले शहर, जिथे दरवर्षी पूर येतो," या अहवालानुसार, तेथील जलनिःसारण व्यवस्था १०० वर्षे जुन्या जाळ्यावर अवलंबून आहे. .या भागातील नाले ब्रिटिशकालीन असून, आजच्या लोकसंख्येसाठी त्यांची क्षमता २५% सुद्धा पूर्ण होत नाही. मुंबई हे मूलतः सात बेटांवर वसलेले शहर आहे. मुंबईतील अनेक दाट लोकवस्तीचे भाग समुद्रसपाटीच्या खाली किंवा थेट त्याला लागून आहेत. ज्या दिवशी मुसळधार पाऊस आणि उंच लाटा एकत्र येतात, त्या दिवशी गटारांमधून समुद्राचे पाणी शहरात परत येऊ शकते. हे निश्चितच एक भौगोलिक आव्हान आहे, परंतु 'पावसाच्या वेळी शहर कधीच का थांबत नाही, कसे थांबून जाते' हा अहवाल असा प्रश्न उपस्थित करतो की, शहराने आपल्या विकासात या भौगोलिक आव्हानाचा विचार केला आहे का?.Mumbai Rain: मुंबईत दोन दिवस 'रेड अलर्ट'! ठाणे, पालघरमध्ये ही अतिवृष्टीचा इशारा; हवामान विभागानं काय सांगितलं? .या अहवालानुसार, १९९१ पासून मुंबईतील ४० टक्क्यांहून अधिक खारफुटीची जंगले नष्ट झाली आहेत. ही खारफुटीची जंगले नैसर्गिक स्पंजप्रमाणे पावसाचे पाणी शोषून घेऊन ते हळूहळू जमिनीत सोडत असत. आता तिथे काँक्रीटची जंगले उभी राहिली आहेत, ज्यामुळे पाणी जमिनीत मुरण्यास अडथळा येत आहे. शिवाय, वाढत्या अतिक्रमणामुळे आणि बांधकामामुळे मिठी नदीचा प्रवाह ६० टक्क्यांनी आटला असून, तिची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे..२००५ च्या पुरापासून, बीएमसीने पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी १५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. पंपिंग स्टेशनची संख्या आठवरून १२ पर्यंत वाढवण्यात आली असून, ५०० हून अधिक ठिकाणी लहान पंप तैनात करण्यात आले आहेत. बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या मते, पूरग्रस्त भागांची संख्या ४०० हून अधिकवरून ९० पर्यंत कमी झाली आहे. हा आकडा सुधारणेसारखा वाटतो, पण प्रश्न असा आहे की, उरलेली ९० ठिकाणे ही शहरातील सर्वात महत्त्वाची वाहतूक केंद्रे आणि दाट लोकवस्तीची क्षेत्रे नाहीत का? .हिंदमाता, अंधेरी, सायन आणि कुर्ला ही अशी ठिकाणे आहेत जिथून दररोज लाखो लोक ये-जा करतात. तिथे पूर आल्यास संपूर्ण शहर ठप्प होण्यास पुरेसे आहे. केवळ पाणी साचण्यामुळेच नाही, तर दरवर्षी मुसळधार पावसात रस्ते अपघात, विजेचा धक्का लागून आणि भिंत कोसळण्याच्या घटनांमध्ये अनेक लोकांना आपला जीव गमवावा लागतो. २०२१ च्या पावसात चेंबूरमध्ये घराची भिंत कोसळून सात जणांचा मृत्यू झाला होता. २०२२ मध्ये कुर्ला येथील पाण्याने भरलेल्या भुयारी मार्गात गाडी अडकल्याने एका व्यक्तीचा बुडून मृत्यू झाला..FDA Action: महाराष्ट्रात दूध व्यवसायासाठी नवे नियम लागू; उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड आणि कठोर कारवाई होणार, तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय.२०२४ मध्ये विजेच्या खांबाचा धक्का लागून दोन जणांचा मृत्यू झाला. २०२५ मध्ये पाणी साचल्यामुळे आणि पुरामुळे सुमारे २१ लोकांचा मृत्यू झाला. ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार, मुंबईत दरवर्षी सरासरी २,५०० मृत्यू होतात. हे मृत्यू अनेकदा मोठ्या अहवालांमध्ये दुर्लक्षित राहतात, पण हीच मुंबईच्या पावसाळ्याची खरी किंमत आहे. मुंबईत आता स्वयंचलित हवामान केंद्रे आहेत. भारतीय हवामान विभागाची (IMD) 'नाऊकास्ट' प्रणाली दर तीन तासांनी अद्ययावत माहिती देते आणि मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) पूर इशारा प्रणाली रहिवाशांना संदेश पाठवते. .तज्ज्ञांच्या मते, ही संपूर्ण प्रणाली 'प्रतिक्रियात्मक' आहे, म्हणजेच आपण पावसानंतर खबरदारी घेतो, पण खरी गरज 'सक्रिय' नियोजनाची आहे. सिंगापूर आणि टोकियोसारख्या जगभरातील इतर किनारपट्टीच्या शहरांनी भूमिगत पाणी साठवण टाक्या आणि वळण कालवे बांधले असताना, मुंबई मात्र अजूनही जुन्या गटारांवर अवलंबून आहे. प्रत्येक पावसाळ्यात एकच क्रम असतो: मुसळधार पाऊस, पाण्याखाली गेलेले भाग, पंप सुरू करणे, वाहतूक वळवणे आणि काही तासांनी पाणी ओसरते. .Mumbai News: तापामुळे रुग्णालयात दाखल; सकाळी ठाकरे गटाच्या ३२ वर्षीय नेत्याचा संशयास्पद मृत्यू, तीन महिन्यांपूर्वीच लग्न झालं होतं .मग, पुढच्या वर्षापर्यंत हा प्रश्न फाईल्समध्ये तसाच पडून राहतो. पण खरा प्रश्न हा आहे की: जर हिंदमाता, अंधेरी सबवे, सायन, कुर्ला आणि मिठी नदीचे परिसर २१ वर्षांपासून पुराचे हॉटस्पॉट राहिले आहेत, तर या शतकातील सर्वात मोठी आर्थिक राजधानी त्यांना कायमस्वरूपी का सुधारू शकली नाही? ही पैशाची कमतरता आहे, नियोजनाचा अभाव आहे, की शहराने पावसाळ्यात बुडणे हे आपले नशीबच स्वीकारले आहे? जोपर्यंत याचे उत्तर मिळत नाही, तोपर्यंत मुंबईचा 'पूर नकाशा' हाच प्रत्येक पावसाळ्याचा सर्वात विश्वसनीय अंदाज राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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