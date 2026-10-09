Gokul Milk Election Candidates : गोकुळमधील महायुतीच्या उमेदवार यादीत, कोणाचा मुलगा, भाऊ तर कोणाची पत्नी; २५ उमेदवारांच्या यादीत ९० टक्के घराणेशाहीचे वर्चस्व

Gokul Milk Union election candidates list : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी महायुतीच्या छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीची उमेदवार यादी जाहीर झाली. या यादीवरून जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले आहे. उमेदवारांच्या यादीत अनेक प्रस्थापित राजकीय नेत्यांच्या मुलांना, भावांना आणि पत्नींना संधी मिळाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे महायुतीच्या पॅनेलमध्ये निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना कितपत स्थान मिळाले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. घराणेशाहीला प्राधान्य देताना सामान्य कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आल्याची चर्चा दूध उत्पादक आणि ठरावधारकांमध्ये सुरू आहे..गोकुळच्या निवडणुकीतील दोन्ही गटांच्या उमेदवारांची यादी जाहीर झाल्यानंतर गुरुवारपासून (ता.०८) प्रचाराला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली आहे. आगामी आठवडाभर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण गोकुळच्या निवडणुकीमुळे तापणार आहे. मात्र, महायुतीच्या २५ उमेदवारांच्या यादीतील बहुतांश नावे राजकीय वारसा असलेल्या कुटुंबांतील असल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे केवळ राजकीय घराण्यांतील व्यक्तींनाच संधी दिली जात असेल, तर वर्षानुवर्षे पक्ष आणि संघटनेसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी काय करायचे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..नाथाजी पाटील यांचे नाव चर्चेतसमविचारी आघाडीच्या पत्रकार परिषदेत माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील यांना गोकुळच्या निवडणुकीत संधी मिळायला हवी होती, अशी खंत व्यक्त केली. नाथाजी पाटील यांनी भाजपसाठी आणि गोकुळसाठी प्रामाणिकपणे काम केले असतानाही त्यांना उमेदवारी मिळाली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. दुसरीकडे, नाथाजी पाटील यांनीही उमेदवारीच्या विषयावर मौन बाळगले. या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या उमेदवार निवडीवरून कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..राष्ट्रवादीच्या यादीत सर्वाधिक राजकीय वारसांना संधीराष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाकडून माजी आमदार राजेश नरसिंगराव पाटील आणि अरुण डोंगळे यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यांना संधी देण्यात आली आहे. डोंगळे हे २५ वर्षांपासून गोकुळच्या संचालकपदावर कार्यरत आहेत. याशिवाय माजी आमदार पी. एन. पाटील यांचे पुत्र राहुल पाटील, माजी आमदार के. पी. पाटील यांचे पुत्र रणजित के. पी. पाटील आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र नवीद हसनसाहेब मुश्रीफ यांचा यादीत समावेश आहे.मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे निकटवर्तीय आणि गोकुळचे माजी संचालक युवराज दत्ताजीराव पाटील, सतीश भीमगोंडा पाटील यांनाही संधी मिळाली आहे. जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष व विद्यमान संचालक ए. वाय. पाटील यांच्या पत्नी अर्चना पाटील तसेच गोकुळचे माजी संचालक महादेवराव महाडिक यांचे निकटवर्तीय सध्या आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्यासोबत असेलेले स्वर्गीय दिलीप पाटील यांचे पुत्र रणजीत दिलीप पाटील यांनाही उमेदवारी देण्यात आली आहे..Gokul Election Final List : गोकुळ निवडणुकीसाठी महायुतीची अंतिम यादी जाहीर; अनेकांचा पत्ता कट, पी. एन. पाटील गटाला धक्का, अनेकजण सतेज पाटलांच्या संपर्कात.भाजपकडूनही राजकीय कुटुंबांनाच प्राधान्यभाजपच्या यादीत आमदार अमल महाडिक यांच्या पत्नी आणि माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या सून शौमिका अमल महाडिक यांचा समावेश आहे. माजी आमदार संजय घाटगे यांचे पुत्र आणि गोकुळचे माजी संचालक अंबरीशसिंह घाटगे, संघाचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांचे पुत्र चेतन अरुण नरके यांनाही उमेदवारी मिळाली आहे. माजी मंत्री भरमू आण्णा पाटील यांचे पुत्र दीपक भरमू पाटील यांच्यासह आजरा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अशोक काशिनाथ चराटी, प्रतापसिंह शंकरराव पाटील आणि विश्वास शंकर जाधव यांना भाजपकडून संधी देण्यात आली आहे..शिंदे शिवसेनेतही नातेसंबंधांचे गणितशिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून गोकुळमध्ये गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ संचालक म्हणून कार्यरत असलेले विश्वास नारायण पाटील ऊर्फ आबाजी यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. आमदार चंद्रदीप नरके यांचे बंधू अजित शशिकांत नरके आणि माजी खासदार संजय मंडलिक यांचे पुत्र वीरेंद्र संजय मंडलिक यांचाही यादीत समावेश आहे. याशिवाय संभाजी रंगराव पाटील, अजित पांडुरंग पाटील, मदन बाबुराव देसाई आणि माजी आमदार व गोकुळचे माजी संचालक सुजित वसंतराव मिणचेकर यांना शिंदे गटाकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे..जनसुराज्यकडूनही राजकीय वारसांना संधीजनसुराज्य शक्ती पक्षाकडून आमदार विनय कोरे यांचे निकटवर्तीय आणि माजी खासदार उदयसिंह गायकवाड यांचे नातलग कर्णसिंह संजयसिंह गायकवाड यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तसेच माजी आमदार यशवंत पाटील यांचे पुत्र अमरसिंह यशवंत पाटील यांनाही कोरे गटाकडून संधी मिळाली आहे..Satej Patil vs Hasan Mushrif : सतेज पाटलांकडून हसन मुश्रीफांना धक्क्यावर धक्के, माजी संचालक किसन चौगलेंचा प्रवेश; राधानगरी तालुक्याची समिकरणे बदलणार.मतदानातून मतदारांचा कौल ठरणारमहायुतीच्या पॅनेलमध्ये विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या कुटुंबांतील सदस्यांना मिळालेल्या संधींमुळे घराणेशाहीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. अनुभवी संचालक आणि राजकीय वारसा असलेल्या उमेदवारांच्या तुलनेत सामान्य कार्यकर्त्यांना किती प्रतिनिधित्व मिळाले, यावरून दूध उत्पादक आणि ठरावधारकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र, उमेदवारांचा राजकीय वारसा हा विजयाचा एकमेव निकष ठरणार की प्रत्यक्ष काम, संपर्क आणि मतदारांशी असलेले संबंध निर्णायक ठरणार, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. येत्या १६ ऑक्टोबरला होणाऱ्या मतदानातून मतदार कोणाच्या बाजूने कौल देतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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