Hasan Mushrif: नाराज विरोधकांकडे गेले, तर पराभूत होतील; मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा इशारा, आमच्यासाठी आज खत्तलरात्र

कोल्हापूर: आमच्याकडे उमेदवारी न मिळालेले विरोधकांकडे गेल्यावर पराभूत होतील, कमी जागा असल्यामुळे नाराजांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे आमच्यासाठी आज ‘खत्तलरात्र’ आहे, अशा शब्दांत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महायुतीची बैठक होण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. महायुतीत जागा वाटपावरून कालपर्यंत नाराज असलेले मंत्री हसन मुश्रीफ आज महायुतीच्या नेत्यांच्या बैठकीला हजर झाले. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...बैठक सुरू होण्यापूर्वी पत्रकारांनी त्यांना ‘तुमची नाराजी दूर झाली काय’ असे विचारले. यावर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे आता त्यात बदल होत नाही, असे स्पष्ट केले. याचवेळी त्यांनी ‘आता आमच्या बैठकीत गटनिहाय उमेदवार कोणत्या पक्षाकडे हे ठरणार आहे. त्यानंतर कोणाला किती जागा हे तुम्हाला सांगावे लागेल’, असेही म्हणाले. तुम्ही उमेदवारी नाकारली तर इच्छुक विरोधकांकडे जाणार काय? यावर मुश्रीफ म्हणाले, की आज आमची ‘खत्तलरात्र’ आहे. इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. .त्या सर्वांना उमेदवारी देता येणार नाही. त्यांची समजूत काढणार आहे. तरीही कोण विरोधकांकडे गेले, तर ते पराभूत होणार आहेत, हेही आम्ही त्यांना सांगणार आहे. मुख्य बैठकीला येण्यापूर्वी मंत्री मुश्रीफ यांनी कागलमध्ये प्रमुख नेत्यांची बैठक घेतली. यामध्ये महायुतीत पक्षाला कमी जागा मिळाल्या आहेत. आठ जागांमध्ये कोणाकोणाला स्थान द्यायचे, याबाबत चर्चा झाली. या बैठकीला माजी आमदार राजेश पाटील, के. पी. पाटील, राहुल पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील आसुर्लेकर उपस्थित होते..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.‘मी त्यांना खाणार की ते मला’महायुतीच्या बैठकीसाठी चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील आज पहिल्यांदाच उपस्थित होते. काही दिवसांपासून गोकुळवरून मंत्री मुश्रीफ यांच्याशी त्यांचे मतभेद आहेत. त्यांनी उघडपणे मंत्री मुश्रीफ यांच्यावर टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर आज ते बैठकीला आल्यानंतर ‘आज तुम्ही’ असे विचारताच त्यांनी ‘मुश्रीफसाहेब मला खाणार की मी त्यांना’ अशी मिश्कील टिप्पणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.