Nana Patekar Death: ८ दिवसांपूर्वीच भेट झाली, तेव्हा...; तुकाराम मुंढेंनी सांगितला नाना पाटेकर यांचा 'तो' किस्सा

लोकप्रिय ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे गोव्यातील त्यांच्या निवासस्थानी निधन झाले आहे. आपल्या अभिनयाने लाखो चाहत्यांची मने जिंकणारे नाना पाटेकर यांचे वयाच्या ७६ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या अकाली निधनामुळे देशभरात एकच खळबळ पसरली आहे. मनोरंजन क्षेत्रातील सर्व कलाकारांसह अनेक नेत्यांकडून श्रद्धांजली वाहिली जात असून शोक व्यक्त केला जात आहे. अशातच अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी देखील सोशल मीडियावर पोस्ट करत दुःख व्यक्त केले आहे..अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नाना पाटेकर यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. समाजमाध्यमातील पोस्टद्वारे त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली असून भावनिक शब्दांत त्यांचे नाना पाटेकर यांच्याशी असलेले नाते व्यक्त केले आहे..Nana Patekar: 'आज एका युगाचा अस्त झाला', नाना पाटेकर यांच्या निधनाने रितेश देशमुख भावूक; पोस्ट करत म्हणाले... .तुकाराम मुंढे यांनी एक्स अकाउंटवर पोस्ट करत असे म्हटले आहे की, ''मी केवळ एका असामान्य कलाकारालाच नाही, तर एका विलक्षण माणसाला आणि माझ्या एका जिवलग मित्राला गमावले आहे; अशा व्यक्तीला जिच्या आपुलकीचा आणि स्नेहाचा स्पर्श त्याच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येकाला झाला. आठ दिवसांपूर्वीच आमचे बोलणे झाले होते. पण ती आमची शेवटचीच चर्चा ठरेल, असे मला कधीच वाटले नव्हते. आमच्यात झालेल्या संवादात "लव्ह यू, बाळा" हे त्यांचे शेवटचे शब्द होते, ते माझ्यासोबत आयुष्यभर राहतील, मी कधीच विसरू शकणार नाही'' असे म्हणत हळहळ व्यक्त केली आहे..नाना पाटेकर यांचा ४८ तासापूर्वीचा Video Viral; प्रसन्न चेहरा अन् लहान मुलांसोबत वाद्यवादन... कुणाला वाटलंही नसेल 'नाना' जातील.त्याचपुढे असे म्हटले आहे की, काही लोक आपल्या मागे केवळ आठवणी ठेवतात. तर काही लोक आपल्या आयुष्यात स्वतःचाच एक अंश मागे ठेवून जातात. नाना हे अशाच व्यक्तींपैकी एक होते. निरोप मित्रा. तुझी खूप आठवण येईल आणि तू सदैव स्मरणात राहशील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.