पुणे

MRP Protest Delhi: एमआरपीतील त्रुटींविरोधात जंतर-मंतरवर राष्ट्रीय आंदोलन; महाराष्ट्रातून ५०० कार्यकर्ते नवी दिल्लीत रवाना

एमआरपीतील त्रुटींविरोधात जंतर-मंतरवर सविनय सत्याग्रह; पारदर्शक, न्याय्य किंमत धोरणासाठी महाराष्ट्रासह ३८ प्रांतांतील कार्यकर्त्यांचा आवाज
National Consumer Agitation: Akhil Bharatiya Grahak Panchayat Mobilizes Jantar Mantar Satyagraha

National Consumer Agitation: Akhil Bharatiya Grahak Panchayat Mobilizes Jantar Mantar Satyagraha

esakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : "ग्राहकांना न्यायसंगत, पारदर्शक आणि वाजवी किंमत मिळावी तसेच विद्यमान एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून ग्राहकहिताचे नवीन मूल्य निर्धारण धोरण लागू करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने शुक्रवार (ता१२ ) रोजी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे राष्ट्रीय स्तरावरील सविनय सत्याग्रह व धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे, महाराष्ट्रातून५०० कार्यकर्ते आज नवी दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत. "अशी माहिती मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे अध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी दिली.

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