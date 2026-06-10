MRP Protest Delhi: एमआरपीतील त्रुटींविरोधात जंतर-मंतरवर राष्ट्रीय आंदोलन; महाराष्ट्रातून ५०० कार्यकर्ते नवी दिल्लीत रवाना

मंचर : "ग्राहकांना न्यायसंगत, पारदर्शक आणि वाजवी किंमत मिळावी तसेच विद्यमान एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून ग्राहकहिताचे नवीन मूल्य निर्धारण धोरण लागू करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने शुक्रवार (ता१२ ) रोजी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे राष्ट्रीय स्तरावरील सविनय सत्याग्रह व धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे, महाराष्ट्रातून५०० कार्यकर्ते आज नवी दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत. "अशी माहिती मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे अध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी दिली..या आंदोलनात देशातील ३८ प्रांत आणि सुमारे ५०० जिल्ह्यांमधील ग्राहक कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायणभाई शहा, राष्ट्रीय सचिव जयंतीभाई कथेरिया, राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी तसेच ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत..औटी म्हणाले, सध्याच्या एमआरपी व्यवस्थेमध्ये उत्पादन खर्च, कर, वितरण खर्च व व्यापारी नफा याबाबत ग्राहकांना स्पष्ट माहिती मिळत नाही. त्यामुळे किंमत निर्धारण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून ग्राहकांची दिशाभूल होत आहे..या आंदोलनाद्वारे एमआरपी व्यवस्थेची राष्ट्रीय स्तरावर समीक्षा, ‘उचित व न्यायसंगत किरकोळ किंमत’ ही संकल्पना कायद्यात समाविष्ट करणे, प्रत्येक उत्पादनावर उत्पादन खर्च व व्यापारी मार्जिन नमूद करणे, ‘फर्स्ट सेल प्राईस’ छापणे बंधनकारक करणे, कृत्रिम एमआरपी व दिशाभूल करणाऱ्या सवलतींवर नियंत्रण आणणे तसेच स्वतंत्र किंमत निर्धारण प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे..आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान, केंद्रीय अर्थमंत्री आणि केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याचे औटी यांनी सांगितले.दृष्टिक्षेप;शुक्रवारी(ता.१२) रोजी जंतर-मंतर, नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय आंदोलनअखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा पुढाकार₹एमआरपी व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात सविनय सत्याग्रहदेशातील ३८ प्रांत व ५०० जिल्ह्यांतील कार्यकर्त्यांचा सहभाग‘उचित व न्यायसंगत किरकोळ किंमत’ धोरणाची मागणीउत्पादन खर्च, कर व व्यापारी मार्जिन जाहीर करण्याची मागणीपंतप्रधान व केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन सादर होणारग्राहकहिताचा नवीन व पारदर्शक मूल्य निर्धारण कायदा करण्याची मागणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.