ढिंग टांग : आश्रयेर खोजे बाघिनी..!

बेटा : (नेहमीच्या विजयी मुद्रेने एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण...मम्मा, आयॅम बॅक!! मम्मामॅडम : (चटदिशी हातातली कागदपत्रे दडवत) बरं बरं! आलास? छान!! बेटा : (संशय येऊन) मम्मा, कुछ मुझसे छिपा रही हो? मुझे नहीं बताओगी? मुझे? ऐसी कौनसी चीज है मम्मा, जो एक मां अपने लाडलेसे छिपाती है?मम्मामॅडम : (कपाळाला हात लावत) जळ्ळं लक्षण! ममताआंटीला मी परवा शेरनी म्हटलं नं, त्यामुळे भावनेनं ओथंबलेलं पत्र पाठवलंय तिनं!बेटा : (हसून) शेरनी? दे टाळी! मी सुद्धा अभिषेकबाबू बॅनर्जीना वाघिणीचा बछडा म्हटलं!! ते म्हणाले, ‘‘धोन्नोबाद!’’ .मम्मामॅडम : (खुशीत पत्र दाखवत) हे पत्र बघ! ममताआंटीनंही मला धोन्नोबाद म्हटलंय!बेटा : (वैचारिक मुद्रा करून मला वाटतं, ममताआंटीनं आता तिची पार्टी आपल्या पक्षात विलीन करण्याची वेळ आली आहे!! पण तिच्याकडे दोघंचौघं तर उरले आहेत, त्यांच्यासाठी काय काय करणार? बाकी सगळे निघून गेले...मम्मामॅडम : (कौतुकाश्चर्यानं) ग्रेट मेन थिंक अलाइक! मीसुद्धा तुझ्या ममताआंटीला अगदी हीच सूचना केली!! म्हटलं, आता पुरे झालं!! तुमची पार्टी आमच्यात विलीन करून टाका, नाहीतर हे नतद्रष्ट कमळवाले खूप त्रास देतील!!बेटा : (निरागसपणाने) नाहीतर आपणच आपली पार्टी त्यांच्यात विलीन केली तर?मम्मामॅडम : (फणकाऱ्याने) हुं:!! अडलंय माझं खेटर! विलीनीकरणाचा प्रस्ताव त्यांच्याकडूनच आला पाहिजे!!.बेटा : (मधाळ सुरात) देखो भय्या, मेरी तो मुहब्बत की दुकान है! जो भी प्यार से मिला, हम उसी के हो जाते है...आजकल!!मम्मामॅडम : (हाताची घडी घालून गंभीरपणाने) सध्या ममताआंटीच्या पार्टीची अवस्था अगदीच तृणमूल झाली आहे! परवा ती आपल्याला भेटायला इथं आली, तेवढ्यात तिची पार्टी पुन्हा फुटली! आता तर जवळजवळ रिकामीच झाली आहे...काय करेल ममताआंटी? कुठे जाईल? कुठे आसरा शोधेल? मला बाई काळजीच वाटते!बेटा : (आश्वस्त करत) मैं हूं ना!! अभिषेकबाबूसुद्धा माझ्या खांद्यावर डोकं ठेवून बंगाली कादंबरीतल्या नायकासारखं रडले! म्हणाले, ‘‘एखोन की कोरबो?’’ याने की आता काय करायचं?मम्मामॅडम : (सहज शंका येऊन) मग तू काय म्हणालास?बेटा : (खांदे उडवत) मी पुन्हा म्हणालो, ‘‘धोन्नोबाद!’’...मला बंगाली तेवढंच येतं! मी काही त्या मोदीजींसारखी नौटंकी करायला जात नाही....मम्मामॅडम : (धोरणीपणाने) ममताआंटींचं काय करायचं हा मोठा प्रश्न आहे! ममताआंटी बंगालची वाघीण आहे, वाघीण! ती आपल्या आश्रयाला आली आहे! इतकंच नाही तर आपलं नेतृत्वदेखील त्यांनी मान्य केलंय! ही बघ, त्यांनी मला कविताच लिहून पाठवली आहे...आश्रयेर खोजे बाघिनीशुंदोरबोने आगुन लेगेछेबाचान बाचान शोहाय कोरुनआहतो बाघिनी आश्रय खोजेछे!बेटा : (कान खाजवत) याचा अर्थ काय?.मम्मामॅडम : (शांतपणाने) बंगालची वाघीण आश्रय शोधतेय, सुंदरवनात वणवा पेटलाय, वाचवा, वाचवा...असा त्याचा अर्थ आहे म्हणे!बेटा : (विचारपूर्वक) ओके! दॅट मीन्स धिस इज एसओएस मेसेज!! राईट?मम्मामॅडम : (गंभीर होत्साती) तसं म्हणू शकता तुम्ही! पण विलिनीकरणाच्या प्रस्तावात एक तांत्रिक अडचण आहे...बेटा : (प्रश्नार्थक मुद्रेने) मारो गोली! मदत मागायला आलेल्याला आपण दिलीच पाहिजे! तमीळनाडूत आपण काय केलं?मम्मामॅडम : (थंडपणाने) ममताआंटीची सगळीच पार्टी निघून गेली तर मर्जर कोणाशी करायचं? सध्या तरी तृणमूल काँग्रेसमध्ये ममताआंटीच तिच्या पक्षातली विरोधी पक्षनेता उरली आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.