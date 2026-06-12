संपादकीय

ढिंग टांग : आश्रयेर खोजे बाघिनी..!

ममतादींच्या तृणमूलची वाताहत, ‘बंगालची वाघीण’ आसऱ्याच्या शोधात काँग्रेसकडे मदतीचा एसओएस मेसेज
Strategic Consolidations: Inside the Secretive Posturing of the Sovereign Command

Strategic Consolidations: Inside the Secretive Posturing of the Sovereign Command

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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बेटा : (नेहमीच्या विजयी मुद्रेने एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण...मम्मा, आयॅम बॅक!!

मम्मामॅडम : (चटदिशी हातातली कागदपत्रे दडवत) बरं बरं! आलास? छान!!

बेटा : (संशय येऊन) मम्मा, कुछ मुझसे छिपा रही हो? मुझे नहीं बताओगी? मुझे? ऐसी कौनसी चीज है मम्मा, जो एक मां अपने लाडलेसे छिपाती है?

मम्मामॅडम : (कपाळाला हात लावत) जळ्ळं लक्षण! ममताआंटीला मी परवा शेरनी म्हटलं नं, त्यामुळे भावनेनं ओथंबलेलं पत्र पाठवलंय तिनं!

बेटा : (हसून) शेरनी? दे टाळी! मी सुद्धा अभिषेकबाबू बॅनर्जीना वाघिणीचा बछडा म्हटलं!! ते म्हणाले, ‘‘धोन्नोबाद!’’

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