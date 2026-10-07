आरोग्य

10-Minute Walk After Meals: जेवल्यानंतर 10 मिनिटं चालणं का गरजेचं आहे? हृदयरोग तज्ज्ञांनी सांगितलं महत्त्व

WALKING FOR BLOOD SUGAR AND HEART HEALTH: जेवल्यानंतर 10 मिनिटे चालण्याचे नेमके फायदे कोणते? ही सवय का महत्त्वाची आहे, याबाबत हृदयरोग तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या.
Walking After A Meal

Walking After A Meal

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

BEST BENEFITS OF POST MEAL WALKING: उत्तम आरोग्यासाठी रोज थोडा वेळ तरी चालणं एकदम प्रभावी पर्याय आहे. खासकरून जेवणानंतर काही वेळासाठी म्हणजेच काही मिनिटांसाठी चालणं फायदेशीर असल्याचा डॉक्टर बऱ्याचदा सल्ला देतात. हा एकदम सोपा व्यायाम वाटत असल्याने अनेकजण दुर्लक्ष करतात. मात्र या व्यायामाचे भरपूर फायदे आहेत, असं हृदयरोग तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे.

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