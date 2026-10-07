10-Minute Walk After Meals: जेवल्यानंतर 10 मिनिटं चालणं का गरजेचं आहे? हृदयरोग तज्ज्ञांनी सांगितलं महत्त्व

BEST BENEFITS OF POST MEAL WALKING: उत्तम आरोग्यासाठी रोज थोडा वेळ तरी चालणं एकदम प्रभावी पर्याय आहे. खासकरून जेवणानंतर काही वेळासाठी म्हणजेच काही मिनिटांसाठी चालणं फायदेशीर असल्याचा डॉक्टर बऱ्याचदा सल्ला देतात. हा एकदम सोपा व्यायाम वाटत असल्याने अनेकजण दुर्लक्ष करतात. मात्र या व्यायामाचे भरपूर फायदे आहेत, असं हृदयरोग तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. .रक्तातील साखर नियंत्रणात राहण्यास मदतआपण जेवल्यानंतर अन्नातील कार्बोहायड्रेटचे ग्लुकोजमध्ये रूपांतर होते. त्यामुळे जेवणानंतर रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. अशावेळी थोडे चालल्याने ही वाढ नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.डॉक्टरांच्या मते, चालताना आपल्या शरीरातील स्नायू काम करतात आणि ऊर्जेसाठी रक्तातील ग्लुकोजचा वापर करतात. तसेच शारीरिक हालचालींमुळे इन्सुलिनची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होते. त्यामुळे शरीराला रक्तातील ग्लुकोजचा अधिक चांगल्या पद्धतीने वापर करता येतो..PNEUMONIC PLAGUE: रशियातील लॅबमध्ये काम करणाऱ्या तरुणीचा मृत्यू; नक्की काय आहे 'न्यूमोनिक प्लेग'? जाणून घ्या कारणं आणि लक्षणं .जेवल्यानंतर चालल्याने रक्तदाबावर काय परिणाम होतो?जेवल्यानंतर चालल्याने लगेच रक्तदाब कमी होतो, असे नाही. मात्र नियमित चालण्याची सवय रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दीर्घकाळात मदत करू शकते.विशेषतः दिवसभर सलग अनेक तास बसून राहण्याऐवजी मध्येच उठून थोडी शारीरिक हालचाल करणे शरीरासाठी फायदेशीर ठरते. यासाठी प्रत्येक वेळी कठीण व्यायाम करण्याची गरज नसते..हृदयाच्या आरोग्यासाठी चालणे किती फायदेशीर?रक्तातील साखर आणि रक्तदाब या दोन्हींचा हृदयाच्या आरोग्याशी जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नियमित चालणे हृदयासाठीही फायदेशीर ठरू शकते.मात्र, एक-दोन दिवस चालून किंवा कधीतरी जेवल्यानंतर फेरफटका मारून हृदयाचे आरोग्य सुधारत नाही. त्यासाठी नियमित शारीरिक हालचाल आणि निरोगी जीवनशैली आवश्यक आहे.डॉक्टर सांगतात की, नियमित चालण्यामुळे रक्तदाब, रक्तातील साखर, शरीराचे वजन आणि हृदयविकाराचा धोका वाढवणारे इतर घटक नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते. अमेरिकन हार्ट असोसिएशननुसार, बहुतांश प्रौढांनी आठवड्यातून किमान १५० मिनिटे मध्यम तीव्रतेचा एरोबिक व्यायाम करण्याचा प्रयत्न करावा..आईकडून बाळाला होणारा ‘हा’ संसर्ग वाढवतो ऑटिझमचा धोका? काय आहे TORCH? जाणून घ्या.फक्त जेवल्यानंतर चालणे पुरेसे आहे का?जेवल्यानंतर थोडे चालणे ही चांगली सवय आहे; मात्र ही नियमित व्यायामाची जागा घेऊ शकत नाही. हृदय आणि एकूण आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी संतुलित आहार, पुरेशी झोप, वजन नियंत्रण आणि नियमित व्यायाम याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.म्हणूनच, जेवल्यानंतरचा छोटासा वॉक हा तुमच्या रोजच्या आरोग्यदायी दिनचर्येचा एक भाग बनवा. कधीतरी चालण्यापेक्षा रोज थोडे चालणे अधिक महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.