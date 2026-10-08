India A vs Australia A, 2nd ODI: मालिका पराभव टाळण्याचं ऋतुराजच्या भारतीय संघासमोर आव्हान; कुठे पाहाणार सामना?

India A vs Australia A, 2nd ODI, Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया अ संघ सध्या भारत दौऱ्यावर असून दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेनंतर आता वनडे मालिका खेळत आहे. पहिल्या वनडेत ऑस्ट्रेलिया अ संघाने भारतीय अ संघाला पराभवाचा मोठा धक्का दिला होता. ऑस्ट्रेलिया अ संघाने पहिला वनडे सामना तब्बल १२५ धावांनी जिंकला होता. त्यामुळे विल सदरलँडच्या (Will Sutherland) नेतृत्वात खेळणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया अ संघाने तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतलेली आहे. .IND A vs AUS A, 1st ODI: पाटीदार लढला, पण बाकी सारे ढेपाळले; भारताचा संघ १४९ वर ऑलआऊट, ऑस्ट्रेलियाचा मोठा विजय.आता भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ संघातील दुसरा वनडे सामना शुक्रवारी (९ ऑक्टोबर) रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामनाही पुदुचेरीमध्ये खेळला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे. ऑस्ट्रेलिया अ संघ दुसरा सामना जिंकून मालिका खिशात टाकण्यासाठी उत्सुक असेल, तर भारताला मात्र मालिकेतील पराभव टाळायचा असेल, तर हा सामना जिंकावाच लागणार आहे. हा सामना भारताने जिंकला, तर मालिकेत बरोबरी होईल आणि तिसरा सामना निर्णायक ठरेल..पहिल्या वनडेत नॅथन मॅकस्विनीने ऑस्ट्रेलियासाठी अष्टपैलू कामगिरी केली होती. त्याने १३५ चेंडूत १२३ धावांची खेळी केली होती, तसेच एक विकेटही घेतली होती. तसेच कर्णधार विल सदरलँडनेही ७७ धावांची खेळी केली होती. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने २७४ धावा केल्या होत्या. भारतासाठी सूर्यांश शेडगे आणि यश ठाकूर यांनी अनुक्रमे ४ आणि ३ विकेट्स घेत चांगली कामगिरी केलेली. पण फलंदाजीत भारताचे सर्वच फलंदाज ढेपाळले होते. केवळ रजत पाटिदारला ५३ धावांची खेळी करता आलेली. पण भारताचा संघ १४९ धावांवर सर्वबाद झाला होता..त्यामुळे दुसऱ्या सामन्यात मात्र भारतीय संघाला फलंदाजीतील कामगिरी सुधारावी लागणार आहे. भारतीय संघात रजत पाटिदारसह (Rajat Patidar) कर्णधार ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad), साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल यांच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे. निशांत संधूने पहिल्या सामन्यात प्रतिभा दाखवली होती. पण त्याला चांगल्या सुरुवातीचा फायदा नंतर घेता आला नाही.कधी आणि कुठे पाहाणार सामना?भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ संघातील दुसरा सामना शुक्रवारी सकाळी ९ वाजता सुरू होणार आहे. हा सामना टीव्हीवर दिसणार नाही, पण जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लाईव्ह पाहाता येतील..SA vs AUS Schedule: ८ वर्षांनंतर जुने हिशोब चुकते होणार?'सँडपेपरगेट' राड्यानंतर पुन्हा ऑस्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिकेत खेळणार.दोन्ही संघभारत अ संघ - प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उपकर्णधार), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्रा (उपकर्णधार), निशांत सिंधू, विपराज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अर्शद खान, अनुकूल रॉय, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), गुरजपनीत सिंग, यश ठाकूर, सूर्यांश शेडगेऑस्ट्रेलिया अ संघ - महली बियर्डमन, निखिल चौधरी, बेन द्वारशुईस, स्पेन्सर जॉन्सन, सॅम कोन्स्टास, नॅथन मॅकस्वीनी, टॉड मर्फी, मिच ओवेन, जोश फिलिप, तन्वीर संघा, लियाम स्कॉट, लचलान शॉ, रिली मॅरेडिथ, विल सदरलँड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.