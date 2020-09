वाढदिवसाची हॉटेलमधील पार्टी जीवावर बेतली; ११ जणांना १०८ रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात हलवले

अकोले (अहमदनगर) : रात्री वाढदिवसाची जोरदार पार्टी झाली. त्याला सुमारे ४० तरुण उपस्थित होते. अन्‌ सकाळी हॉटेलच्या मालकाचा मुलगा व घरातील अजून एका महिलेसह एकाच घरातील ११ व्यक्तींना कोरोनाची बाधा झाली. तालुका प्रशासनाने तातडीने १०८ क्रमांक रुग्णवाहिका बोलावून त्यांना अकोले संगमनेर येथे हलविले तर सुमारे ४० व्यक्तींना होम कोरांटाईन केले आहे, अशी माहिती डॉ. संतोष चोळके यांनी दिली. त्यामुळे या परिसरात खळबळ उडाली आहे. हे क्षेत्र आता प्रतिबंधात्मक म्हणून जाहीर करुन सील केले आहे. त्यामुळे वसाहतीत असलेले हॉटेल कोणाच्या आशीर्वादाने सुरु होते? असा सवाल भंडारदराच्या ग्रमस्थांनी केला आहे. अकोले तहसीलदार, राजूर पोलिस स्टेशनचे उपनिरीक्षक व भंडारदरा वसाहतीतील जलविद्युत प्रकल्पाचे उपविभागीय अधिकारी रोटे यांना हॉटेल बंद करण्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला. परंतु या निवेदनाकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. शेवटी ते हॉटेल कालपर्यंत सुरू होते. आज तो हॉटेल मालक व त्याच्या हॉटेलमधील ११ व्यक्ती कोरोना पोझिटिव्ह अढळले. यामुळे भंडारदरा गावतील नागरिक व भंडारदरा वसाहतीतील नागरिक हादरून गेले आहेत. भंडारदरा ग्रामस्थांनी मागणी केली आहे. यामध्ये तालुका प्रशासन जे कोणी अधिकारी दोषी असतील त्यांच्यावर व हॉटेल मालकावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडेकेली आहे. पुढील दोन दिवसात कार्यवाही व्हावी, अन्यथा भंडारदरा ग्रामस्थ ग्रामपंचायत व कोरोना कमीटी कोणत्याही क्षणी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याचे सरपंच पांडुरंग खाडे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री व पर्यटन विकास मंत्री यांना भंडारदरा पर्यटन क्षेत्र पर्यटकांसाठी बंद करण्यासाठी निवेदन देण्यात येणार आहे, अशी माहित भंडारदराचे सरपंच पांडुरंग खाडे व उपसरपंच गणपत खाडे यांनी दिली. या हॉटेलमध्ये मुंबई येथून चार दिवसापासून पर्यटक येऊन जेवण करून जातात. स्थानिक कमिटीने पोलिस, तहसील कार्यालय, पाटबंधारे विभाग उपअभियंता रोटे यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देऊन ही बाब निदर्शनास आणून देऊनही याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने आज हॉटेल मालकासह ११ लोक बाधित झाले. असून यास जबाबदार कोण असा सवाल विचारून भंडारदरा ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा पवित्रा हाती घेतला आहे. वाढदिवसाच्या पार्टीत शेंडी व कॉलनीतील २५ तरुण व इतर असे सुमारे ४० लोक उपस्थित होते प्रशासनाने याची चौकशी करून त्यांची मेडिकल तपासणी करावी अन्य था कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक होण्याच्या शक्यता नाकारता येणार नाही. तर नगर येथून एक व्हीआयपी आपल्या नातेवाईकाना घेऊन या हॉटेलमध्ये जेवण करून गेल्याची चर्चा आहे. संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: 11 people were shifted to the hospital in 108 ambulances