निवृत्त अधिकाऱ्याचा बंगला फोडला; 60 हजारांचा मुद्देमाल लंपास

नगर (अहमदनगर) : महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचे सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता विश्‍वास माधवराव शेळके यांचा माणिकनगर येथील बंगला फोडून चोरांनी सोन्याच्या दागिन्यांसह सुमारे 60 हजार रुपयांचा ऐवज लांबविला. हा प्रकार समोर आला. याबाबत कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. शहरातील माणिकनगरमधील एमएससीबी कॉलनीत सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता विश्‍वास शेळके राहतात. त्यांचा मुलगा योगेश शेळके पुण्यात नोकरीला असल्याने दरवर्षी सुटीत ते कुटुंबासह पुण्याला जातात. दिवाळीनिमित्त 14 नोव्हेंबरला पहाटे ते कुटुंबासह पुण्याला गेले होते. त्यावेळी त्यांनी मुख्य दरवाजाला आतून कडी लावून किचनच्या दरवाजाला कुलूप लावले होते. बंगल्याच्या गेटलाही कुलूप लावले होते. काल दुपारी तीन वाजता ते घरी आले असता, त्यांना किचनच्या दरवाजाला कुलूप दिसले नाही. दाराचा कडी-कोंयडा तुटलेला होता. घरातील फ्रिजवर कुलूप ठेवले होते. घराची पाहणी केली असता, बेडरूममधील कपाट उघडे दिसले. कपाटातील सोन्याचे दागिने व पैसे, असा एकूण 60 हजारांचा मुद्देमाल चोरी झाल्याचे दिसून आले, असे शेळके यांनी कोतवाली पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. कोतवाली पोलिस गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत. संपादन : अशोक मुरुमकर

