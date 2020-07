नगरमध्ये कोरोनाचा नवा उच्चांक ः एकाच दिवशी सापडले 66 रुग्ण 

नगर : जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. आज दिवसभरात आणखी 66 रुग्णांची भर पडली. त्यामुळे कोरोनाबाधितांची संख्या 794 झाली आहे. आज दुपारी प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार 21 जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला. महापालिका क्षेत्रातील अरणगाव रस्त्यावरील पाच, सर्जेपुरा, तारकपूर, गवळीवाडा येथील प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे. याशिवाय जामखेड, श्रीरामपूर, नेवासे येथील प्रत्येकी दोन बाधित आहेत. भिंगार (नगर), कर्जत, अकोले, संगमनेर, श्रीगोंदे, राहुरी, पारनेर येथील प्रत्येकी एकाला कोरोनाची बाधा झाली. रात्री प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार 36 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. त्यात नगर शहरातील 13 जणांमध्ये चितळे रस्त्यावरील सहा, सिद्धार्थनगरमधील दोन, पद्मानगर, टिळक रस्ता, सारसनगर, सावेडी आणि शिंपी गल्लीतील एकाचा समावेश आहे. सोनई (नेवासे) दहा, संगमनेर तालुक्‍यातील नऊ, श्रीगोंदे तालुक्‍यातील दोन, शेवगाव, भिंगार (नगर) येथील प्रत्येकी एकाला बाधा झाली आहे. संगमनेर तालुक्‍यातील गुंजाळ मळा दोन, हिवरगाव पावसा, कासारा दुमाला, चास पिंपळदरी, मिर्झापूर येथील प्रत्येकी एक आणि घुलेवाडीतील तिघांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. श्रीगोंदे तालुक्‍यातील चिंभळे, चांभुर्डी येथील प्रत्येकी एकाला बाधा झाली. शेवगाव तालुक्‍यातील निंबेनांदूर येथे एक रुग्ण आढळून आला. भिंगार येथील गवळीवाडा येथील एकाला बाधा झाली. ही वाचा - पारनेरच्या नगरसेवकांच्या तिढ्याबाबत पालकमंत्री मुश्रीफ म्हणतात... खासगी प्रयोगशाळेतील नऊ रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले. त्यात महापालिका क्षेत्रातील तीन, राहाता तीन, श्रीरामपूर दोन, पाथर्डी येथील एकाचा समावेश आहे. लवकरच सुरक्षेबाबत नागरिकांनी सतर्कता बाळगली नाही, तर कोरोनाचा धोका आणखी वाढण्याची शक्‍यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. सध्या 281 जणांवर उपचार सुरू आहे. दरम्यान, नालेगाव हडको येथील एक कर्मचारी कोरोनाबाधित आढळल्याने नगररचना विभाग बंद करण्यात आला. त्यानंतर तातडीने त्या ठिकाणी औषधफवारणी करण्यात आली. आणखी 13 जणांची कोरोनावर मात

जिल्ह्यात आज 13 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले. त्यात श्रीरामपूरचे पाच, महापालिका क्षेत्रातील दोन, भिंगार (नगर) तीन, संगमनेर, राहाता, शेवगाव येथील प्रत्येकी एक रुग्णाचा समावेश आहे. त्यामुळे कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या आता 494 झाली आहे. संपादन : अमित आवारी

