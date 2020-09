...म्हणून ज्ञानेश्वरीची जयंती साजरी केली जाते

नेवासे (नगर) : विश्वाच्या कल्याणासाठी संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी नेवासे नगरीत रचलेल्या ज्ञानेश्वरी ग्रंथात जीवनाचे सार आहे. यामुळे ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे वाचन करून जीवनात मनुष्य जीवाला धन्य बनवा, असे आवाहन संत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिराचे प्रमुख ह.भ.प. शिवाजी महाराज देशमुख यांनी केले. संत ज्ञानेश्वर महाराजांची कर्मभूमी व ज्ञानेश्वरीचे रचनास्थान असलेल्या नेवासे येथील संत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिरात ७३१ वी ज्ञानेश्वरी जयंती साजरी करण्यात आली, त्यावेळी देशमुख महाराज बोलत होते. उपनगराध्यक्ष नंदकुमार पाटील, नगरसेवक अँड. बापूसाहेब गायके, सुनील वाघ, आशिष कावरे, मंदिर व्यवस्थापक भगवानराव सोनवणे उपस्थित होते.



यावेळी गुरुवर्य शिवाजी महाराज देशमुख यांच्या हस्ते माऊलींच्या 'पैस' खांब व ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे पूजन करण्यात आले. देशमुख महाराज म्हणाले, माऊलींनी ७३० वर्षांपूर्वी नेवासे येथे पैस खांबाला टेकून ज्ञानेश्वरी सांगितली तर सच्चिदानंद बाबांनी ती लिहिली आहे. तिथी नुसार शके १२१२ ते आतापर्यंत ज्ञानेश्वरीला ७३० वर्षे पूर्ण झाले. आज आलेल्या भाद्रपद वद्य षष्ठीला संत एकनाथ महाराजांनी ज्ञानेश्वरी शुद्ध केली, कारण ज्ञानेश्वरी अगोदरच शुद्ध होती. मात्र त्याकाळी छपाई नसल्याने एकमेकांकडून प्रत लिहून घेण्याची पद्धत होती. त्यामुळे अनेक कानामात्रा वेलांटी चुकत गेल्या म्हणून भाद्रपद वद्य षष्ठीला ती शुद्ध झाली. म्हणून ज्ञानेश्वरीची जयंती साजरी करण्यात येते. यावेळी गोरख भराट, आप्पा महाराज होन, अंबादास भागवत, शांताबाई खरड, शंकर तनपुरे, आदित्य चव्हाण उपस्थित होते. सुधीर चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले तर शंकर नाबदे यांनी आभार मानले. ज्ञानेश्वरी जयंतीवर कोरोनाचे सावट... गेल्या सहा वर्षांपासून नेवासेजवळील पुणे येथील श्री संत सेवा संघाच्या वतीने मिरवणूक काढून ज्ञानेश्वरी जयंती साजरी करत आले आहे. मात्र यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर व उत्सव बंद असल्याने ज्ञानेश्वरी जयंती निमित्त घरोघरी ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे पूजन करण्यात आले आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

