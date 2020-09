आधार कार्डमध्ये दुरुस्ती करणे झालं सोपे; सगळ्यांजवळ असणाऱ्या ‘या’ कागदपत्रांवर होणार दुरुस्ती

अहमदनगर : आधार कार्डमध्ये एखादी चुक झाली तर अनेकदा त्यातील दुरुस्ती करताना वैताग येतो. त्यासाठी काय कागदपत्रे लागणार, किती दिवस लागणार असे एक ना अनेक प्रश्‍न पडतात. काही वेळा आधार कार्डवरील पत्ता देखील बदलायचा असतो. यासाठी UIDA ने काही कागदपत्रे ठरवून दिलेली आहेत. त्यानुसार पत्ता बदलता येतो. त्यात आता बँक पासबुकचीही भर पडली आहे. त्याबाबत काही सूचना ‘आधार’ने दिल्या आहेत.

Using Bank Passbook for Address update in Aadhaar? Ensure that your photo in the passbook is stamped & signed by the bank. Without this, it is not considered a valid document. UIDAI accepts 44 other documents as proof of address (https://t.co/peDkUsdDBZ) pic.twitter.com/ngp4uNzbyd

— Aadhaar (@UIDAI) September 3, 2020