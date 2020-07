पर्यटनासाठी आलेल्या कारला अपघात; चौघांवर गुन्हा दाखल

अकोले ( अहमदनगर ) : श्रीरामपूर , राहुरी येथून भंडारदरा पर्यटनासाठी आलेल्या चौघांचा जामगाव शिवारात अपघात झाला . पोलिसांच्या कचाट्यात सापडून स्वतः वर गुन्हा दाखल करून घ्यावा लागला . शांततेचा भंगप्रकरणी राजूर पोलिसांनी कारवाई केली .

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अकोले तालुक्यातील भंडारदऱ्याकडे निघालेल्या तरुणांची गाडी अकोले तालुक्यातील जामगाव येथे पुलाखाली उतरली आणि मोठा अपघात होता होता बचावले . सुदैवाने या अपघातात जीवित हानी झालेली नसली तरी सार्वजनिक ठिकाणी शांतता भंग केल्याप्रकरणी पर्यटनाला या तरुणांवर राजूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे . रविवारी विवेक हेमंत जाधव ( २१ ), अक्षय प्रकाश कुऱ्हाडे ( २४ ), अजय देवराम गिते ( २५ ), सर्व राहणार देवळाली प्रवरा ( राहुरी ) आणि अक्षय दिलीप मांजरे ( वय २१ , रा . भोकर , श्रीरामपूर ) हे चौघे कारमध्ये बसून भंडारदऱ्याकडे चालले होते . जामगाव जवळील एका वळणावर चालकाचा गाडी ताबा सुटला आणि गाडी पुलाखाली गेली . गाडीचे चारही चाके पुलाखाली गेली मात्र नशीब बलवत्तर म्हणून गाडीचा मागचा भाग पुलाच्या कठड्याला अडकला आणि मोठा अपघात होता होता ते तरुण बचावले . अन्यथा ही गाडी पुलाखाली सुमारे पंधरा फूट खोलीच्या खडकावर आपटली असती . माहिती मिळताच राजूर पोलिस ठाण्याचे ठाणे अंमलदार भडकवार घटनास्थळी दाखल झाले . दरम्यान या तरुणांवर राजूर पोलिस ठाण्यात कलम ११२ , ११७ अन्ववे गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

