खुनाच्या आरोपातील डुग्या तीन वर्षांनी सापडला

नगर ः महिलेच्या खून प्रकरणातील आरोपी डुग्या ऊर्फ सुनील रघुनाथ शिंदे (वय 29) याला तीन वर्षांनी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने अटक केली. तोफखाना पोलिसांकडे त्याला हस्तांतरित करण्यात आले आहे. शहरातील लाल टाकी येथील भारस्कर कॉलनीत माया वसंत शिरसाठ (वय 35) व शेजारील सारिका संतोष भारस्कर यांच्यामध्ये किरकोळ कारणावरून 10 एप्रिल 2019 रोजी भांडणे झाली होती. आरोपी सारिका भारस्कर आणि त्यांचे नातेवाईक नितीन दिनकर, विक्रम दिनकर, मुकेश दिनकर, करण दिनकर यांच्यासह इतर 14 ते 15 आरोपींनी माया शिरसाठ व त्यांच्या सासू बेबी अर्जुन शिरसाठ, दीर सचिन शिरसाठ, विनोद शिरसाठ, संतोष शिरसाठ व नातेवाइकांना लाकडी दांडके, चाकू, तलवारीने मारहाण केली होती. यात बेबी शिरसाठ यांचा मृत्यू झाला. यातील आरोपी डुग्या ऊर्फ सुनील शिंदे (रा. सिद्धार्थनगर, नगर) हा गेल्या तीन वर्षांपासून फरार होता. तो सिद्धार्थनगर भागात येऊन जाणार असल्याची माहिती खबऱ्याकडून मिळाली. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक अनिल कटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने सिद्धार्थनगर भागात सापळा लावला. त्यात सुनील शिंदे अडकला. शिंदे याच्याविरुद्ध विनयभंगाचाही गुन्हा दाखल आहे. अहमदनगर

