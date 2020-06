तब्ब्ल चार दिवसांनंतर निर्मलनगरला मिळणार पाणी 

नगर : भगवानबाबा चौकात महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाची जलवाहिनी फुटल्याने निर्मलनगर परिसराचा पाणी पुरवठा विस्कळीत होता. माहिती मिळताच माजी नगरसेवक बाळासाहेब पवार यांनी महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून तातडीने जलवाहिनी दुरूस्त करून घेतली. त्यामुळे या परिसराला पाण्याचा पुरवठा होऊ शकला. गेली चार दिवसांपासून प्रभागातील पाणी पुरवठा विस्कळीत झालेला आहे. काल (शनिवारी) रात्री निर्मलनगर परिसरात दमदार पाऊस झाल्याने नाल्याला पूर होता. या पुरात काही लाकडी ओंडके वाहून आले होते. हे ओंडके नाल्याच्या पुलाजवळ आले. पुलाला लागूल असलेल्या जलवाहिनीला हे ओंडके आदळल्याने जलवाहिनी फुटली. त्यामुळे निर्मलनगर परिसरातील पाण्याच्या टाक्‍या भरू शकल्या नाहीत. पाऊस व नाल्याला पूर असल्याने पाण्याच्या टाक्‍या का भरल्या जात नाहीत याचा शोध महापालिका कर्मचाऱ्यांना लागला आहे. आज सकाळी पूर ओसरल्यावर भगवानबाबा चौका जवळील पुलाला लागून असलेली जलवाहिनी फुटल्याचे माजी नगरसेवक बाळासाहेब पवार यांना सकाळी साडेसहा वाजता कळाले. त्यांनी तातडीने महापालिका पाणी पुरवठा अधिकारी आर. जी सातपुते यांच्याशी संपर्क साधला. रविवार असल्याने आज कार्यालयाचा सुटीचा दिवस असताना देखील सातपुते तातडीने निर्मलनगरला उपस्थित झाले. तातडीने महापालिकेचे पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचारी बंडू मोरे यांनी ओढ्यातील वाहत्या पाण्यात उतरुन पुलाच्या पाईपच्या तोंडाला अडकलेले गबाळ व सगळा कचरा काढुन संपूर्ण नाला साफ केला. त्यांना व्हॉल्वमन बंडू झिने, रावसाहेब झिने तसेच प्रभागाचे केअरटेकर ऋषीकेश भालेराव व त्यांच्या सहकारी कर्मचारी यांनी मदत केली. फिटर कैलास महामिने यांनी तातडीने पाइपलाईन दुरुस्तीला लागलेले साहित्य उपलब्ध करुन फुटलेली पाईनलाईन दुरुस्त केली. निर्मलनगर परिसराचा विस्कळीत झालेला पाणीपुरवठा पूर्ववत सुरू केला. निर्मलनगरची तुटलेली पाईपलाईन महापालिकेच्या पथकाने अवघ्या एका तासात सुरळीत करून दिली.

Web Title: After four days, Nirmalnagar will get water