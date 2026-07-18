Ahilyanagar: बाबा, दारू विकू नका; लेकीनं शपथ घालताच बापानं दुकानाला लावलं कुलूप, सुरू केला नवा व्यवसाय

शांताराम काळे अकोले: ‘‘बाबा, दारू विकू नका’’... आपल्या चिमुकल्या लेकीच्या या निरागस बोलाने वडिलांच्या आयुष्याला नवे वळण मिळाले. शाळेत दारू विकणाऱ्याची मुलगी अशी हेटाळणी सहन करावी लागत असल्याने लेकीने वडिलांकडे दारुविक्री बंद करण्याचा भावनिक आग्रह धरला. या शब्दांनी अंतर्मुख झालेल्या लिंगदेव (ता. अकोले) येथील पिनू (शंकर) आढाव यांनी अवैध दारुविक्रीचा व्यवसाय कायमचा बंद करून स्वाभिमानाने मासेविक्रीचा नवा व्यवसाय सुरू केला. .तीन दिवसांपूर्वी लिंगदेव येथे गाव दारूमुक्त करण्यासाठी ग्रामसभा आणि दारूबंदी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीत महिलांनी दारूमुळे उद्ध्वस्त होत असलेल्या कुटुंबांचे वास्तव मांडले. याच वेळी शाळेत झालेल्या हेटाळणीमुळे व्यथित झालेल्या त्यांच्या मुलीने घरी येऊन वडिलांना दारुविक्री थांबविण्याची विनंती केली..Ahilyanagar: अंत पाहू नका, अण्णा हजारेंचा सरकारला इशारा; वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत व्यक्त केली चिंता.लेकीचे अश्रू पाहून पिनू यांनी तत्काळ अवैध व्यवसाय सोडण्याचा निर्णय घेतला. मासेविक्रीच्या नव्या व्यवसायाचे उद््घाटन पुष्पा लहामटे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. दारूबंदी चळवळीचे प्रणेते हेरंब कुलकर्णी यांनी आढाव कुटुंबियाचा सत्कार केला. कुलकर्णी म्हणाले, की दारुविक्री बंद करणाऱ्यांचा दारूबंदी आंदोलनाच्या वतीने सार्वजनिक सन्मान करण्यात येईल..प्रा. मच्छिंद्र देशमुख यांनी समाजाने अवैध दारुविक्रीला पाठबळ देऊ नये, असे आवाहन केले. दारूबंदी चळवळीच्या तालुका अध्यक्ष विमल मुंढे यांनी दारूमुक्त समाज घडविण्यासाठी एकजूट दाखवावी, असे सांगितले. सरपंच अमित घोमल, कल्पना फापाळे, डी. बी. फापाळे, नीता आवारी, रवींद्र मालुंजकर, दशरथ उगले, जालिंदर बोडके, सदाशिव कानवडे, कैलास आरोटे, गोपीनाथ हाडवळे, कल्पना फापाळे, लता गावडे, नंदा कातोरे, विमल मुंढे आदी उपस्थित होते..Satej Patil SIR Process : SIR प्रक्रियेला केवळ ८ दिवसांची मुदतवाढ, मतदारांच्या डोळ्यात धूळफेक; सतेज पाटलांची सरकारवर जोरदार टीका.लिंगदेव: पिनू आढाव यांचा सत्कार करताना हेरंब कुलकर्णी. समवेत मान्यवर.एका चिमुकल्या लेकीच्या निरागस आग्रहातून घडलेले हे परिवर्तन आज लिंगदेवसह संपूर्ण अकोले तालुक्यासाठी प्रेरणादायी ठरत असून, दारूमुक्त समाजाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल सामाजिक परिवर्तनाचा आशादायी संदेश देणारे आहे. -हेरंब कुलकर्णी, प्रणेते, दारूबंदी चळवळ एका लहान मुलीने आपल्या वडिलांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणला. हा निर्णय अनेक कुटुंबांसाठी प्रेरणादायी ठरेल. -पुष्पा लहामटे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.