Ahilyanagar News: घरकुलासाठी जागा द्या, जागा! ’अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालय घोषणांनी दणाणले; भटके विमुक्तांचे आमरण उपोषण

अहिल्यानगर: श्रीगोंदा तालुक्यातील लिंपणगाव नजीकच्या जोशी वस्ती येथे गेल्या ४० वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनाच्या जागेत वास्तव्यास असलेल्या भटके विमुक्त, आदिवासी व दलित समाजातील सुमारे ३५० कुटुंबांनी आपल्या हक्काच्या घरकुलासाठी जागा त्यांच्या नावावर करून सातबारा उतारा देण्यात यावा, तसेच जातीचे दाखले तातडीने देण्यात यावेत, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे..यावेळी 'घरकुलासाठी जागा द्या, जागा द्या!' या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून गेला. वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते व राज्य कार्यकारिणी सदस्य ॲड.डॉ.अरुण जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली हे उपोषण सुरु झाले. या उपोषणात लता शिंदे, सारिका गोडे, अशोक मोरे, सचिन मोठेकर, नाथा सावंत, सुनील गायकवाड, उमा जाधव, पल्लवी शेलार, राजश्री लष्करे, सिंधु शिंदे, मुमताज मुलानी, माया गजर, जया शिंदे, शिवाजी पोटे, भिवा गिरकर, भगवान वाहेकर, सागर शिंदे, भय्या गजर, विकास मोहरकर, दत्ता शिंदे, अनिल पोटे, सुनील गजर, नर्सिंग भोसले, आसाराम काळे आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..उपोषणकर्त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की श्रीगोंदा येथील लिंपणगाव नजीकच्या जोशी वस्तीवरील नागरिक गेली चार दशके शासनाच्या जमिनीत राहत आहेत. त्या जागेचे नियमितीकरण करून रहिवाशांच्या नावावर सातबारा नोंद करण्यात यावी. शासन दप्तरी सर्व आवश्यक प्रस्ताव आणि कागदपत्रे सादर करूनही अधिकारी वर्गाकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात आहे. .ज्यामुळे समाजातील नागरिकांवर अन्याय होत आहे. तसेच विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील नागरिकांना जात प्रमाणपत्र देण्यातही अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. शासनाने या सर्व मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून लवकर निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिला.