अहिल्यानगर

Ahilyanagar District Bank: अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे पडघम; खासदार नीलेश लंके यांनी घेतली शरद पवारांची भेट

Ahilyanagar District Bank Election Sparks Political Activity: बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न; नीलेश लंके यांच्या भेटीला महत्त्व
Ahilyanagar District Central Cooperative Bank Election Nilesh Lanke Seeks Sharad Pawar Guidance on Strategy and Cooperation

Ahilyanagar District Central Cooperative Bank Election Nilesh Lanke Seeks Sharad Pawar Guidance on Strategy and Cooperation

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-मार्तंड बुचूडे

पारनेर: ज्येष्ठ नेते व खासदार शरद पवार यांची मुंबई येथील ‘सिल्व्हर ओक’ या निवासस्थानी खासदार नीलेश लंके यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह सदिच्छा भेट घेतली.या वेळी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीविषयी पुढील रणनीतीबाबत त्यांच्यात चर्चाही झाली.

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