Ahilyanagar District Bank: अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे पडघम; खासदार नीलेश लंके यांनी घेतली शरद पवारांची भेट

-मार्तंड बुचूडे पारनेर: ज्येष्ठ नेते व खासदार शरद पवार यांची मुंबई येथील ‘सिल्व्हर ओक’ या निवासस्थानी खासदार नीलेश लंके यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह सदिच्छा भेट घेतली.या वेळी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीविषयी पुढील रणनीतीबाबत त्यांच्यात चर्चाही झाली..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने उपस्तितामध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील सद्यस्थिती, आगामी निवडणुकीची दिशा आणि पुढील रणनीती संदर्भात विचारविनिमय करून त्यांचे मोलाचे मार्गदर्शन घेतले. सहकार क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव, दूरदृष्टी आणि मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या सहकार चळवळीला अधिक बळकटी देण्याच्या दृष्टीने ही भेट महत्त्वपूर्ण ठरली..यावेळी माजी खासदार सदाशिवराव लोखंडे, अहिल्यानगर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. सीताराम काकडे, ॲड. संदीप वर्पे, बँकेचे माजी संचालक अमित भांगरे व दत्तात्रेय पानसरे, केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन ऋषिकेश ढाकणे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष प्रताप पाटील शेळके, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राहाता तालुकाध्यक्ष सुधीर मस्के यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. अहिल्यानगरच्या जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीला विशेष महत्त्वा निर्माण झाले आहे..Farmer Success Story: हळदीला क्विंटलला ३० हजारांचा दर; आष्ट्यातील भगवान बोते यांचे तीन एकरांत १०५ क्विंटल उत्पादन.जिल्हा बँकेचे निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील माजी खासदार सुजय विखे पाटील तसेच माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आदी प्रस्थापित मंडळी प्रयत्न शील असताना खासदार लंके व त्यांच्या गटाच्या उमेदवाऱ्या आव्हानात्मक असतानाच आजची शरद पवार यांची भेटीला आगळे वेगळे महत्व आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.