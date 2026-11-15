Crime News: जिल्ह्यातील १६ ठिकाणी छापे ;स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई ; मुद्देमाल जप्त

अहिल्यानगर,: स्थानिक गुन्हे शाखेने जिल्ह्यात अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. एकाच दिवशी १६ ठिकाणी छापे टाकून २ लाख ३ हजार ३३९ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये १६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी जिल्ह्यातील अवैध व्यवसायांची माहिती काढून कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांनी पोलिस अंमलदारांची पाच विशेष पथके तयार करून कारवाईसाठी रवाना केले..या पथकांनी कर्जत, तोफखाना, राहुरी, पारनेर आणि लोणी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत जुगार, दारूबंदी आणि गुटखा विक्री करणाऱ्यांची माहिती काढून एकाच दिवशी १६ ठिकाणी छापे टाकले. यामध्ये कर्जत पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत जुगारावर एक, दारू बंदीचे दोन आणि गुटखा विक्रीचा एक गुन्हा दाखल करून एकूण ६६ हजार १२९ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..तोफखाना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत जुगारावर एक छापा टाकून ३९ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. लोणी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दारूबंदीचे तीन गुन्हे दाखल करून २३ हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला, तसेच राहुरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दारू बंदीचे तीन गुन्हे दाखल करून ७ हजार ७५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.