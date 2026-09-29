‘Mula Dam Water: मुळा’चे पाणी चढणार डोंगरमाथ्यावर? ;पोखर्णाई’ अन् ‘मुळा-सीना जोड’ने नगर तालुक्यातील दुष्काळी पट्ट्याला हिरवाईची आशा

अहिल्यानगर, : साकळाई आणि कुकडीच्या पाण्याचा तिढा सुटण्याची आशा निर्माण झाल्याने नगर तालुक्याच्या दक्षिण भागातील काही गावांच्या शेतीला हिरवाईची प्रतीक्षा आहे. त्याचवेळी तालुक्यातील डोंगराळ आणि पाणीटंचाईच्या पट्ट्यातील गावांनी आता मुळा धरणाच्या पाण्यावर ‘हिरवे स्वप्न’ पाहिले आहे. ‘पोखर्णाई जलसिंचन उपसा योजना’ आणि ‘मुळा-सीना जोड उपसा जलसिंचन योजना’ अशा दोन संकल्पना पुढे आल्या आहेत..दोन्ही योजनांसमोर तांत्रिक आणि आर्थिक आव्हाने असली, तरी पाण्याची उपलब्धता, तांत्रिक व्यवहार्यता आणि शासनाची सकारात्मक भूमिका यांचा मेळ साधला तर भविष्यात नगर तालुक्यातील डोंगरमाथ्यावरही ‘मुळा’चे पाणी पोहोचू शकते. पश्चिम वाहिनी नदीजोड प्रकल्पामुळे भविष्यात मुळा धरणात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. हे पाणी नगर तालुक्यातील डोंगराळ भागाकडे वळविण्याची संकल्पना ‘पोखर्णाई जलसिंचन उपसा योजना’मध्ये मांडण्यात आली आहे. मुळा धरणातून वांबोरी चारीप्रमाणे नवीन पाइपलाइनद्वारे डमाळवाडी तलावात पाणी सोडावे. तेथून उपसा सिंचन पद्धतीने पठारी भागावरील पोखर्णाई डोंगरावर पाणी न्यावे, अशी संकल्पना आहे. पोखर्णाईहून एका शाखेद्वारे रांजणी, माथणी, कौडगाव आणि खांडके, तर दुसऱ्या शाखेद्वारे आगडगावमार्गे रतडगाव, देवगाव, बारादरी तलाव आणि पारगाव तलावाकडे पाणी नेण्याचे नियोजन मांडण्यात आले आहे. या तलावांमधून सांडवे, मांडवे, नारायणडोह, दशमीगव्हाण आणि परिसरातील गावांना यापूर्वीच्या पाटपाणी योजनांच्या माध्यमातून पाणी देता येऊ शकते..‘मुळा-सीना जोड’ने जेऊर परिसराला आशाजेऊर परिसरातील गावांच्या शेतीला पाणी मिळावे, यासाठी पंचक्रोशीतील कार्यकर्त्यांनी ‘सीना नदी उद्गम पुनरुज्जीवन व मुळा-सीना जोड उपसा जलवाहिनी योजना’ प्रस्तावित केली आहे. वांबोरी चारीचे पाणी कोल्हार येथील तलावात यापूर्वीच पोहोचले आहे. तेथून उपसा सिंचनाद्वारे पाणी उचलून ससेवाडीजवळील वाळुक टेंभा परिसरात नेण्याची संकल्पना आहे. तेथून पाणी नैसर्गिक प्रवाहाने खाली सोडल्यास जेऊर, बहिरवाडी, डोंगरगण आणि परिसरातील तलाव भरता येऊ शकतील, अशी कार्यकर्त्यांची भूमिका आहे. पाण्याची गळती आणि अपव्यय टाळण्यासाठी बंद पाइपद्वारे पाणी वाहून नेण्याचा प्रस्ताव आहे. या योजनेच्या पाठपुराव्यासाठी ‘जेऊर व सीना खोरे पाणी हक्क कृती समिती’ स्थापन करण्याची तयारी सुरू आहे..लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्षमोठ्या निधीच्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक पाणी योजनांना शासनदरबारी मंजुरी मिळवून देण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची ठरते. ‘पोखर्णाई’ योजनेचा प्रस्ताव कार्यकर्त्यांनी आमदार विक्रम पाचपुते यांच्यासमोर मांडला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. ‘मुळा-सीना जोड’ योजनेसंदर्भात कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार अक्षय कर्डिले यांची भेट घेतली आहे. या योजनेबाबत लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र, निवेदने आणि बैठकींपलीकडे जाऊन दोन्ही योजनांचा तांत्रिक आराखडा, अंदाजित खर्च, उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण आणि प्रत्यक्ष लाभक्षेत्र यांचा शास्त्रीय अभ्यास होणे आवश्यक आहे. दिवंगत मंत्री शिवाजीराव कर्डिले यांनी यापूर्वी विविध पाणी योजनांसाठी केलेल्या प्रयत्नांची आठवणही या निमित्ताने होत आहे. प्रस्तावित दोन्ही योजनांच्या लाभक्षेत्रातील अनेक गावांवर आमदार अक्षय कर्डिले यांचा राजकीय प्रभाव आहे. .कागदावरील स्वप्नाला वास्तवाची गरजआज या योजना कागदावर आहेत; मात्र त्या अशक्य नाहीत. पाण्याची उपलब्धता, तांत्रिक व्यवहार्यता आणि आर्थिक तरतूद यांचा मेळ साधला, तर आज दुष्काळी दिसणाऱ्या डोंगरमाथ्यावर उद्या हिरवी शेती उभी राहू शकते. त्यासाठी गरज आहे ती सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची, राजकीय इच्छाशक्तीची आणि लोकसहभागाची.‘पोखर्णाई’च्या संभाव्य लाभक्षेत्रातील गावेआगडगाव, देवगाव, रतडगाव, रांजणी, माथणी, बारादरी, कौडगाव, जांब, मेहेकरी, पिंपळगाव, खांडके, सोनेवाडी, पारगाव, पारेवाडी, भातोडी, चिचोंडी पाटील, दशमीगव्हाण, सांडवे, मांडवे, उक्कडगाव, मदडगाव, टाकळी काझी, सारोळा बद्धी, कोल्हेवाडी, नारायणडोह, आठवड आदी..जेऊर व परिसरातील गावांना मुळा धरणातून पाणी मिळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी जेऊर व सीना खोरे पाणी हक्क कृती समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. ‘सीना नदी उद्गम पुनरुज्जीवन व मुळा-सीना जोड उपसा जलवाहिनी योजना’ आम्ही प्रस्तावित केली आहे.”- राजू दारकुंडे, सामाजिक कार्यकर्ते, बहिरवाडी ‘पोखर्णाई’ पाणी योजनेद्वारे डोंगरातील गावांना पाणी मिळणे शक्य आहे. त्यासाठी तांत्रिक आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. कार्यकर्ते त्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. लवकरच या संकल्पनेला मूर्त रूप येईल.”- महेश वाघ, सामाजिक कार्यकर्ते, माथणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.