Water Shortage: अहिल्यानगरमध्ये पाणीटंचाई गंभीर; सर्व प्रभागांत योग्य नियोजन करण्याची मागणी

अहिल्यानगर : अल्प पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर शहर व उपनगरांतील पाणीटंचाई दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. शहरातील सर्व प्रभागांमध्ये पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन करून ज्या भागांत तीव्र पाणीटंचाई जाणवत आहे, .त्या ठिकाणी तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करावा. तसेच उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करून पर्यायी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी नगरसेवक रवींद्र बारस्कर यांनी महापौर ज्योती गाडे आणि आयुक्त यशवंत डांगे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे..महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही बारस्कर यांनी शहर व उपनगरांतील तीव्र पाणीटंचाईचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. पाणीटंचाईचा गांभीर्याने विचार करून नागरिकांना नियमित व पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध होण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.