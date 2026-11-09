अहिल्यानगर

Water Shortage: अहिल्यानगरमध्ये पाणीटंचाई गंभीर; सर्व प्रभागांत योग्य नियोजन करण्याची मागणी

Ahilyanagar Water Shortage: अल्प पर्जन्यमानामुळे अहिल्यानगर शहर व उपनगरांतील पाणीटंचाई गंभीर होत असून, सर्व प्रभागांत योग्य नियोजन, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा आणि पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी नगरसेवक रवींद्र बारस्कर यांनी केली आहे.
A municipal representative submits a demand for improved water supply planning in Ahilyanagar

A municipal representative submits a demand for improved water supply planning in Ahilyanagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर : अल्प पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर शहर व उपनगरांतील पाणीटंचाई दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. शहरातील सर्व प्रभागांमध्ये पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन करून ज्या भागांत तीव्र पाणीटंचाई जाणवत आहे,

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