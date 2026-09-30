Army Harassment: वरिष्ठांचा त्रास, जवानाने जीव संपवला ; लष्करी वसाहतीतील घटना, दोघांवर गुन्हा दाखल

अहिल्यानगर,: भिंगार परिसरातील जामखेड रोडवरील लष्करी वसाहतीत वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून एका लष्करी जवानाने राहत्या घरी गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी (ता. २८) सकाळी उघडकीस आली. अप्पाराव महादेव ठोंबरे (वय ३४, रा. क्वार्टर नं. १४३/२, क्वीन्स लाईन, आर्मी हॉस्पिटलमागे, जामखेड रोड, मूळ रा. दहिफळ वडमावली, ता. केज, जि. बीड) असे आत्महत्या केलेल्या जवानाचे नाव आहे.. याप्रकरणी त्यांच्या पत्नीने दिलेल्या फिर्यादीवरून दोन सहकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ठोंबरे अहिल्यानगरमधील आर्मी एरियात कार्यरत होते. आरोपी नायब सुभेदार निलकमल आणि हवालदार सचिन खेडकर हे त्यांना कामाच्या ठिकाणी वारंवार मानसिक त्रास देत होते. आरोपींनी ठोंबरे यांच्या पत्नीविषयी अयोग्य उदगार काढले होते, तसेच नोकरीत व्यवस्थित काम करू देणार नाही, वरिष्ठांकडे तक्रार करून अडचणीत आणू आणि हवी ती रजा मिळू देणार नाही, .अशी धमकीही दिली होती. या सततच्या अपमानास्पद वागणुकीला आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून ठोंबरे यांनी आर्मी एरियातील क्वार्टरमध्ये सोमवारी सकाळी गळफास घेत आत्महत्या केली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. या प्रकरणी ठोंबरे यांच्या पत्नी लक्ष्मी अप्पाराव ठोंबरे यांनी भिंगार कॅम्प पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी नायब सुभेदार निलकमल आणि हवालदार सचिन खेडकर यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक गणेश देशमुख करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.