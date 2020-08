कांदा बियाणे महागले; पायलीभरासाठी मोजावे लागत आहेत ‘एवढे’ पैसे

श्रीरामपूर ( अहमदनगर ) : गेल्यावर्षी कांद्याचे दर तेजीत असल्याने कांदा बियाणे निर्मिती घटली . त्यानंतर सिड्सचे बियाणे खरेदी करुन शेतकऱ्यांनी कांदा उत्पादन घेतले . परंतु कोरोनाच्या संकटात व्यापारासह बाजारपेठा विस्कळीत झाल्याने कांद्याचे दर समाधानकारक वाढले नाहीत . आता काहीअंशी कांद्याच्या दरात सुधारणा होत आहे . तसेच यंदा चांगला पाऊस असल्याने पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांचा कांदा लागवडीकडे कल असल्याने कांदा बियाणे महागले आहे . गेल्यावर्षी कांद्याचे दर तेजीत असल्याने कांदा बियाणे निर्मिती कमी प्रमाणात झाली . त्यामुळे यंदा कांदा बियाण्याचा तुटवडा निर्माण झाला . परिणामी कांदा बियाण्यांच्या किंमती वाढल्या आहेत . एक पायली बियाण्यासाठी आठ हजारापेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत . सध्या नगर जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक औरंगाबादसह नाशिक जिल्ह्यातुन कांदा बियाणे खरेदी करत आहे . यंदाच्या तुलनेत मागीलवर्षी कांद्याचे दर तेजीत होते . त्यामुळे कांदा बियाणे निर्मितीपेक्षा अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा विक्रीवर भर दिला . यंदा कांद्याचे दर कमी असले तरी पाऊस समाधानकारक असल्याने कांदा उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांनी पसंती दर्शविली आहे . त्यासाठी सिड्सच्या बियाणेपेक्षा घरगुती बियाणांना शेतकऱ्यांची अधिक पसंती मिळते . तालुक्यासह जिल्ह्यातील अनेक कांदा उत्पादक औरंगाबादसह नाशिक जिल्ह्यातील नातेवाईकांसह मित्रपरिवाराकडुन महागड्या दराचे खात्रीशिर कांदा बियाणे खरेदी करीत आहे . तालुक्यात यंदा कांदा बियाणेचा तुटवडा भासत असुन कांदा बियाण्यांच्या किंमती वाढल्या आहे . यंदाच्या खरीप हंगामात सिड्सच्या सोयाबीन बियाणात फसवणुक झाली . अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन बियाणे उगवले नाही . त्यामुळे दुबार पेरणी करावी लागली . आता कांदा बियाणाबाबत असे होऊ नये . म्हणुन खात्रीशीर बियाण्यासाठी तालुक्यातील शेतकरी कन्नड ( जि . औरंगाबाद ) येथून महागड्या दराने कांदा बियाणे खरेदी करीत आहे . चांगल्या प्रतिच्या बियाणांसाठी पायलीला आठ हजारापेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागत आहे . यंदा पावसाळ्याच्या प्रारंभीपासुन सलग पाऊस असल्याने पाण्याची पातळी वाढली आहे . पाणी साठ्यात वाढ झाल्याने यंदा कांदा लागवड वाढण्याची शक्यता आहे . सध्या कांद्याचा दर कमी असला तरी कोरोनाचे संकट गेल्यानंतर कांद्याच्या दरात सुधारणा होईल , अशी आशा शेतकरी वर्गातुन व्यक्त होत आहे . इतर पिकांपेक्षा कांदा पिकांतुन उभारी मिळण्यासाठी सध्या तोट्यात असलेले कांदा उत्पादन शेतकरी नव्या आशेने पुन्हा करणार असल्याचे चित्र सध्या शिवारात दिसत आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Ahmednagar district farmers have to pay Rs 8000 for onion seeds